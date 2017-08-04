Chevy Bolt уверенно опередил Tesla Model S 75D по дальности хода в тестах Consumer Reports. Результат «теслы» оказался ощутимо ниже заявленного EPA показателя

Некоммерческая организация Consumer Reports, которая отстаивает интересы потребителей с 1936 года, провела новые испытания, участие в которых приняли не смартфоны или ноутбуки, а электромобили Chevy Bolt и Tesla Model S 75D. Специалистов Consumer Reports интересовал вопрос дальности хода данных моделей. Забегая вперед, скажем, что Chevy Bolt сумел превзойти Tesla Model S 75D и проехать на одной подзарядке на целых 24 км больше.

Прежде всего отметим, что Chevrolet Bolt стоимостью $37 000 оснащается аккумуляторной батареей емкостью 60 кВт•ч и двигателем мощностью 200 л.с., тогда как полноприводная Tesla Model S 75D стоимостью $74 500 использует двигатель мощностью 362 л.с. и батарею, емкость которой отражена в названии (75 кВт•ч). Также не лишним будет упомянуть, что в США тестированием электромобилей и гибридных автомобилей занимается Агентство по охране окружающей среды (EPA). Так вот, согласно американскому испытательному циклу EPA, Chevrolet Bolt имеет дальность хода 383 км, а Tesla Model S 75D – 417 км.

То есть, если ориентироваться на данные EPA, Tesla Model S 75D должна была легко обойти Chevrolet Bolt. Судя по всему, подобный неожиданный результат вышел из-за различий методик тестирования. Тестируя автомобили, специалисты EPA используют методики, которые максимально приближенные к реальным условиям вождения. Они предполагают тестирование в городском, скоростном и смешанном режимах с чередующимися ускорением и замедлением хода.

Специалисты Consumer Reports тестировали автомобили на одном заранее спланированном маршруте, который в основном состоял из езды по шоссе с постоянной скоростью 105 км/ч и постоянно отключенными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Также сообщается о некой имитации смешанного вождения. Более подробно о методике тестирования Consumer Reports можно прочесть на сайте организации. Для получения более точных результатов Consumer Reports провели несколько заездов. Результаты таковы: Chevrolet Bolt сумел проехать на одной зарядке аккумулятора 402 км, а Tesla Model S 75D – на 24 км меньше.

То, что Chevrolet Bolt смог показать еще лучший результат, чем в теста EPA, безусловно, радует, но не стоит забывать, что этот результат соответствует идеальным условиям вождения и в условиях повседневной езды по трассе или в городе мало кто будет выключать «печку»/кондиционер и двигаться с постоянной скоростью. Но так или иначе в целом это большой плюс для GM, учитывая, что компания только-только нарастила производство и начала полноценно продавать Chevrolet Bolt после медленного старта в конце прошлого года.

Что же касается Tesla, приняв во внимание историю отношений компании Маска и Consumer Reports, можно смело предположить, что ответ уже на подходе. Что интересно, Tesla Model X 90D во время тестирования тоже показал у Consumer Reports худший результат, не дотянув 44 км до заявленного EPA значения.

Источник: The Verge