Chrome 57 научился «душить» фоновые вкладки для снижения энергопотребления

Пользователи браузера от Google жаловались на то, что он задействует слишком много ресурсов ноутбуков, что в свою очередь влияло на более быстрый расход батареи и излишний нагрев корпуса. Такое поведение браузера было замечено как на компьютерах под управлением Windows, так и под macOS. За последнее время команда разработчиков уделила больше внимания вопросам производительности и с каждым апдейтом Chrome становится менее прожорливым.

С последним обновлением браузер научился троттлить фоновые вкладки. Согласно записи одного из программных инженеров в Chromium Blog, такие вкладки могут потреблять около трети ресурсов выделенных на программу. В свою очередь, Chrome не будет останавливать работу вкладок, которые воспроизводят звук или задействуют протоколы связи с сервером в реальном времени (WebSocket, WebRTS).

На сегодняшний момент механизм «отлавливает» 25% фоновых вкладок, но работа над ним еще не закончена.

Источник: Engadget