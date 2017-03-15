Chrome 57 научился «душить» фоновые вкладки для снижения энергопотребления
Пользователи браузера от Google жаловались на то, что он задействует слишком много ресурсов ноутбуков, что в свою очередь влияло на более быстрый расход батареи и излишний нагрев корпуса. Такое поведение браузера было замечено как на компьютерах под управлением Windows, так и под macOS. За последнее время команда разработчиков уделила больше внимания вопросам производительности и с каждым апдейтом Chrome становится менее прожорливым.
С последним обновлением браузер научился троттлить фоновые вкладки. Согласно записи одного из программных инженеров в Chromium Blog, такие вкладки могут потреблять около трети ресурсов выделенных на программу. В свою очередь, Chrome не будет останавливать работу вкладок, которые воспроизводят звук или задействуют протоколы связи с сервером в реальном времени (WebSocket, WebRTS).
На сегодняшний момент механизм «отлавливает» 25% фоновых вкладок, но работа над ним еще не закончена.
Источник: Engadget
- Chrome 56 перезагружает страницы до 28% быстрее
-
- Новая версия браузера Chrome 55 использует примерно на 30% меньше оперативной памяти, нежели предыдущая Chrome 54
-
- Chrome для Windows стал на 5%-15% быстрее за счет новых оптимизаций