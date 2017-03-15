Chrome 57 научился «душить» фоновые вкладки для снижения энергопотребления

Chrome 57 научился «душить» фоновые вкладки для снижения энергопотребления

Пользователи браузера от Google жаловались на то, что он задействует слишком много ресурсов ноутбуков, что в свою очередь влияло на более быстрый расход батареи и излишний нагрев корпуса. Такое поведение браузера было замечено как на компьютерах под управлением Windows, так и под macOS. За последнее время команда разработчиков уделила больше внимания вопросам производительности и с каждым апдейтом Chrome становится менее прожорливым.

С последним обновлением браузер научился троттлить фоновые вкладки. Согласно записи одного из программных инженеров в Chromium Blog, такие вкладки могут потреблять около трети ресурсов выделенных на программу. В свою очередь, Chrome не будет останавливать работу вкладок, которые воспроизводят звук или задействуют протоколы связи с сервером в реальном времени (WebSocket, WebRTS).

На сегодняшний момент механизм «отлавливает» 25% фоновых вкладок, но работа над ним еще не закончена.

Источник: Engadget

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