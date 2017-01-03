Chrysler Portal — концепт электромобиля со встроенной селфи-камерой, распознающий лица и голоса своих пассажиров [CES 2017]

Корпорация Fiat Chrysler Automobiles (FCA) совместно с подразделением Panasonic Automotive Advanced Engineering разработала концептуальный электрический минивен Portal, ориентированный на «миллениалов» («поколение Y» — люди, родившиеся в конце 1980-х-начале 1990-х годов). Официальный анонс новинки произойдет на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе.

Электромобиль представляет собой однообъемник с тремя рядами сидений и сдвигающимися в разные стороны дверями (передние сдвигаются вперед, а задние — назад, что позволяет получить максимально широкий проем, облегчающий посадку в салон).

В качестве двигательной установки используется электродвигатель неизвестной мощности, а комплект аккумуляторов суммарной емкостью 100 кВтч теоретически позволяет получить запас хода в 400 км (250 миль). Создатели также предусмотрели систему ускоренной зарядки, которая позволяет добавить еще 240 км пути всего за 15 минут зарядки.

Концепт Chrysler Portal оснащен полным набором камер, радаров и датчиков (включая лидары), необходимых для реализации функции автономного пилотирования. В электромобиле установлено сразу два дисплея, один из которых расположен над торпедо, а второй вынесен в среднюю часть консоли.

Однако основной упор создатели концепта сделали на умных и социальных функциях, включая встроенную селфи-камеру, способную автоматически сделать снимок и отправить его на телефоны пассажирам или прямиком в Instagram. Так, Chrysler Portal будет способен распознавать лица и голоса водителя и пассажиров, чтобы иметь возможность подстраивать свои возможности под конкретного пользователя, начиная с уровня подсветки органов управления и температуры системы кондиционирования и заканчивая любимой музыкой.

Отметим, что корпорация Fiat Chrysler Automobiles не озвучила конкретные планы по данной модели. Таким образом вряд ли можно ожидать появления серийной версии Portal, однако использованные при ее создания решения вполне могут перекочевать на новые серийные модели автопроизводителя.

Источник: Engadget