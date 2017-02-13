Чёрные дни Nikon: отказ от серии DL, сокращение персонала, проблемы в бизнесе, ухудшение финансовых показателей

Компания Nikon пересмотрела свою стратегию развития и решила отказаться от серии компактных цифровых камер премиум класса DL.

Изначально задумывалось, что камеры серии DL составят конкуренцию устройствам Sony и Panasonic. Анонс трёх устройств в рамках данной линейки состоялся год назад, а запустить их в продажу планировалось в июне 2016 года. Но из-за возникших проблем с электроникой начало продаж пришлось отложить. С тех пор конкуренты успели вывести на рынок новые модели: Sony RX100 Mark V и Panasonic DMC-LX10. В результате, Nikon была отброшена назад в конкурентной борьбе. Учитывая сложившуюся ситуацию, в компании пришли к выводу, что серия камер DL вряд ли окажется прибыльной.

Вместе с тем, Nikon решила провести «фундаментальную» реструктуризацию. Она попрощалась более чем с 1 тыс. сотрудников, которые добровольно ушли в отставку. Кроме того, компания столкнулась с неожиданным убытком из-за проблем в бизнесе полупроводниковой литографии. В целом, доходы компании снизились на 8,2% по сравнению с прошлым годом.

Источник: Engadget