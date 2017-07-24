Cisco прогнозирует появление новых кибератак типа «прерывание обслуживания», а также рост масштабов и усугубление последствий взломов

Компания Cisco опубликовала отчет по информационной безопасности за первое полугодие 2017 года, который указывает на быструю эволюцию угроз и рост их масштабов, а также на распространение атак типа «прерывание обслуживания» (destruction of service, DeOS), которые способны уничтожать резервные копии и страховочные системы (safety net), необходимые организациям для восстановления систем и данных после атаки.

Недавние атаки WannaCry и Nyetya продемонстрировали скорость распространения и широту охвата вредоносного ПО, которое выглядит как программы-вымогатели, но на самом деле способно вызвать куда более существенные разрушения. Это предвещает появление угроз, которые Cisco назвала атаками типа «прерывание обслуживания» и которые могут наносить значительно больший, по сравнению с традиционными атаками, ущерб, не оставляя при этом бизнесу возможности восстановления.

Интернет вещей продолжает предоставлять злоумышленникам новые шансы, его уязвимости будут играть главную роль в запуске новых кампаний с нарастающим ущербом. Недавняя активность IoT-ботнета дает основания предполагать, что некие злоумышленники уже готовят почву для широкомасштабной атаки с катастрофическими последствиями, которая может уничтожить и сам Интернет.

Наблюдая в первой половине 2017 года за эволюцией вредоносного ПО, специалисты Cisco по безопасности выявили новые методы, к которым злоумышленники прибегают для доставки и маскировки вредоносного ПО. В частности, по наблюдениям Cisco, злоумышленники все чаще подталкивают намеченную жертву к совершению тех или иных действий для активации атаки (нажатие на ссылку, открытие файла), а также все больше используют «безфайловое» вредоносное ПО (fileless), которое полностью располагается в памяти, что затрудняет его поиски и анализ, т.к. оно удаляется при перезагрузке устройства. Киберпреступники также пользуются анонимными и децентрализованными инфраструктурами, такими как Tor, чтобы замаскировать инфраструктуру управления своими продуктами и затруднить ее блокировку.

Cisco отмечает как уменьшение активности эксплойтов-китов, так и возрождение традиционных атак. Значительно увеличиваются объемы спама, так как для рассылки вредоносного ПО и получения прибыли злоумышленники используют такие проверенные методы, как электронная почта. По прогнозам специалистов Cisco, объемы спама с вредоносными вложениями продолжат рост, тогда как в области эксплойт-китов наблюдаются разнонаправленные тенденции.

Тем временем шпионское и рекламное ПО, от которого специалисты по безопасности зачастую отмахиваются, считая, что оно больше досаждает, чем вредит, продолжает удерживать позиции и создавать риски для предприятий. При этом Cisco, обследовав в течение 4 месяцев 300 компаний, обнаружила у 20% из них наличие трех распространенных типов шпионского ПО. В корпоративной среде такое ПО способно похищать пользовательскую и бизнес-информацию, ослаблять защиту устройств и увеличивать риски заражения вредоносным ПО.

Эволюция программ-вымогателей, в частности, рост популярности подобных программ, предлагаемых как услуга (Ransomware-as-a-Service), облегчает преступникам проведение таких атак даже при отсутствии соответствующей квалификации. Последнее время программы-вымогатели не сходят с первых страниц новостей: как сообщается, в 2016 году они «заработали» более $1 млрд.

Но это может отвлекать организации от других, менее известных, но куда более опасных атак. К примеру, компрометация бизнес-почты с помощью социального инжиниринга (атака, при которой в сообщении электронной почты предлагается под фальшивым предлогом перевести деньги злоумышленнику) начинает приносить немалые деньги: по данным Центра борьбы с интернет-преступностью (Internet Crime Complaint Center), с октября 2013 по декабрь 2016 года только таким образом мошенники выманили 5,3 млрд долларов.

Источник: Cisco