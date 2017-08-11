Consumer Reports больше не «рекомендует» компьютеры Microsoft Surface из-за проблем с надёжностью

Некоммерческая организация Consumer Reports, стоящая на страже интересов потребителей с 1936 года, пересмотрела своё мнение относительно всей линейки устройств Microsoft Surface и отобрала значок «рекомендовано». Причиной тому стала низкая надёжность техники – ниже, чем у других производителей.

Проведя исследование среди 90 тыс. владельцев ноутбуков и планшетов, организация Consumer Reports пришла к выводу, что около 25% пользователей Surface сталкиваются с проблемами к концу второго года владения. Эти проблемы проявляются в виде зависаний, неожиданных выключений, слабой отзывчивости сенсорного дисплея. В исследовании учтены данные более 41 тыс. подписчиков сервиса, которые приобрели новые ноутбуки в промежуток времени между 2014 годом и первым кварталом 2017 года.

Вместе с тем, Microsoft не согласилась с озвученными данными и заявила, что её аппаратные решения не менее надёжны, чем ПК других производителей.

«Мы не считаем, что эти данные точно отражают истинный опыт владельцев Surface или позволяют отобразить улучшения в плане надёжности и производительности, которые внедряются с каждым новым поколением Surface», — говорится в заявлении компании.

В рамках нового ежегодного исследования Consumer Reports, компьютеры Apple были признаны наиболее надёжными. Хотя ранее у организации также были претензии к продукции компании из Купертино. Они касались меньшей продолжительности автономной работы ноутбуков, чем обещала Apple.

Продукты Surface позиционируются компанией Microsoft в качестве вершины развития аппаратных устройств с Windows, которые сочетают в себе непревзойдённый дизайн с наилучшим возможным программным обеспечением. Недавно компания выпустила ноутбук Surface Laptop и обновлённую более производительную версию Surface Pro. Ни одно их этих устройств в своём жизненном цикле не приблизилось к периоду, используемому организацией Consumer Reports для своих исследований. Вероятно, столь высокий уровень проблем был выявлен у более старых устройствах, таких как Surface 2, Surface Pro 2, Surface Pro 4 и Surface Book.

Вместе с тем, Microsoft опубликовала дополнительное заявление в своём блоге. В нём говорится, что компания с уважение относится к организации Consumer Reports, но совершенно не согласна с её результатами исследования и выводами. Отмечается, что команда Surface постоянно отслеживает качество продукции, используя метрики поломок и возвратов. При этом как прогнозные, так и фактические показатели отказов для устройств Surface Pro 4 и Surface Book существенно ниже, чем указанные 25%.

Источник: The Verge 1, 2