Corsair дразнит изображением своего первого игрового ПК Corsair One

Компания Corsair известна в качестве производителя многих компьютерных комплектующих, периферии и аксессуаров. В её модельном ряду имеются модули оперативной памяти для ноутбуков и компьютеров, твердотельные накопители, компьютерные корпуса, клавиатуры, мыши, флэш-накопители и др. Но в скором времени Corsair намерена выпустить и целый компьютер под своей торговой маркой.

В мартовском номере Maximum PC была опубликована реклама компьютера Corsair One. Судя по всему, речь идёт об игровой системе. Она выполнена в небольшом корпусе тёмного цвета. Традиционно, реклама содержит превосходные эпитеты, которые совершенно не раскрывают суть продукта. Покупателям обещают «новый компьютер, бросающий вызов своей категории», который «создан с нуля и позволит делать всё, что угодно пользователю».

На сайте Corsair появился раздел, посвящённый новому компьютеру Corsair One. Там пока нет никакой полезной информации. Посетителям лишь демонстрируется фрагмент корпуса устройства и предлагается подписаться на рассылку новостей. Сроки официальной презентации и ориентировочная цена компьютера Corsair One пока не сообщаются.

Источник: Engadget