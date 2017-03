Corsair One — первый игровой ПК компании в корпусе, который наполовину меньше обычного

Компания Corsair, известная в первую очередь как производитель комплектующих ПК для энтузиастов, представила свой первый игровой ПК в полностью собранном виде под названием Corsair One. Всего доступно четыре версии ПК Corsair One: Corsair One, Corsair One Pro, Corsair One Pro и Corsair One Ti. Две последние будут продаваться только через интернет-магазин компании.

Между собой модели в основном отличаются объемом памяти и графической подсистемой. Вот, к примеру, ключевые технические характеристики средней модели Corsair One Pro стоимостью $2200: процессор Intel i7-7700K, видеокарта Nvidia GTX 1080, 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4 2400MHz, SSD объемом 480 ГБ + HDD объемом 2 ТБ и материнская плата на чипсете Intel Z270. Базовая Corsair One стоит $1800, отличаясь менее мощной видеокартой Nvidia GTX 1070 и связкой SSD + HDD вдвое меньшего объема (240 ГБ + 1 ТБ). Самая дорогая модель Corsair One Ti за $2600 отличается от Corsair One Pro видеокартой Nvidia GTX 1080 Ti и SSD емкостью 960 ГБ.

Среди достоинств Corsair One, помимо высокой производительности, производитель выделяет низкий уровень шума (20 дБА в режиме простоя) и очень эффективную фирменную систему жидкостного охлаждения CPU и GPU. Ее возможности позволяют GPU работать на частоте 1822 МГц, выдавая 89 кадров в секунду, где возможности системы воздушного охлаждения обычного ПК ограничивают упомянутые параметры значениями 1701 МГц и 82 кадра в секунду соответственно. Также производитель указывает значения температуры CPU и GPU в Corsair One Pro равными 49 и 55°C и сравнивает их со значениями 64 и 84°C у ПК с обычной воздушной СО. На официальном сайте есть несколько анимированных изображений, позволяющих оценить устройство ПК Corsair One.

Но вот что на самом деле позволяет Corsair One выделяться на фоне остальных ПК, так это стройный корпус, в котором он исполнен. Благодаря вертикальному расположению видеокарты и тщательно продуманной конструкции конструкторам удалось уместить все необходимые компоненты полноценного ПК в корпусе, который наполовину меньше корпуса обычного ПК. Собственно, габариты Corsair One составляют 176х380х200 мм (ширина х высота х глубина). Именно параметр глубины — то насколько коротким получился ПК — впечатляет больше всего.

На переднюю панель вынесены разъемы HDMI 2.0 и USB 3.1. На задней расположились все остальные интерфейсы: шесть разъемов USB (1x USB 3.1 Gen2 Type-C, 3x USB 3.1 Type-A, 2x USB 2.0), один видеовыход HDMI 2.0, два DisplayPort, порт Gigabit Ethernet, модуль Wi-Fi 802.11ac и аудиоразъемы (пять 3,5 мм + оптический выход S/PDIF).

В целом Corsair One выглядит весьма привлекательно, если забыть о немалой цене. Корпус новинки не предназначен для самостоятельной разборки, но в нем есть все, что нужно. К тому же, все Corsair One готовы для работы с гарнитурами виртуальной реальности.

Источник: Corsair