Daewoo Lanos – «народный автомобиль», или Почему украинский Uber смягчил требования к автомобилям

Не так давно популярный онлайн-сервис заказа такси Uber смягчил требования к автомобилям, подходящим для работы с сервисом в Киеве. В итоге скромный перечень постсоветской части киевского автопарка Uber, до этого включающий только модели ZAZ Vida и Forza, расширился пресловутыми «ланосами». Узнать, что конкретно заставило руководство пойти на это решение можно из недавнего комментария директора по коммуникациям Uber в СНГ Ирины Гущиной ресурсу ain.ua.

Небольшая ремарка, прежде чем перейти к сути. Список допускаемых к регистрации в системе Uber автомобилей появился 25 июня, за пять дней до официального запуска сервиса в Киеве. Он по-прежнему доступен по старой ссылке. Первоначально утверждалось, что в UberX смогут «работать четырехдверные автомобили класса В и выше, выпущенные не раньше 2008 года». А СЕО компании Аркадий Вершебенюк в интервью «Новое время» заявлял, что для него Daewoo Lanos «в данный момент» не является подходящим для Uber автомобилем. Но затем внезапно порог для большинства автомобилей, кроме некоторых китайских моделей, был снижен до 2001 года.

Если верить Ирине Гущиной, причин несколько. Одна из них заключается в нехватке водителей с машинами не старше 2008 года и стремительном росте популярности службы. С другой стороны, теперь в Uber считают Daewoo Lanos «народным автомобилем», а поскольку UberX — сервис массового спроса, то запрещать «ланосы» – нельзя. В то же время в компании отмечают, что автомобили этой марки должны соответствовать тем же критериям качества сервиса, что и другие, — быть технически исправными, чистыми, иметь общее хорошее состояние.

Автомобили Daewoo партнеры сервиса начали допускать к регистрации перед новогодними праздниками. Модели Nexia и Lanos должны быть не старше 2008 года выпуска. «Данный эксперимент нацелен на удовлетворение большого спроса на поездки накануне новогодних праздников», — говорится на сайте партнера Uberlin.

В компании заверяют, что понижение порога по возрасту автомобилей Uber и появление в их рядах Lanos никак не сказалось на качестве сервиса. Напротив, скорость подачи машины с августа по ноябрь возросла вдвое – с 10,5 минут до 5 минут, а средний балл водителей находится на достаточно высоком уровне – 4,8 из 5. Эти два показателя являются для компании ключевыми индикаторами эффективности работы команды.

Также источнику сообщили, что неоднозначная функция расчетной стоимости сейчас отключена. Из-за этого нововведения появились случаи, когда водители отменяли заказы после его принятия, но сумма на карте уже была заблокирована. Пользователь не был застрахован от водителей, отменяющих заказы, а заблокированные средства возвращались в течение 14 дней. Отметим, что на принятие решения об отключении функции у компании ушло 20 дней.

Источник: ain