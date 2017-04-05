Daimler и Bosch планируют создать полностью самоуправляемые автомобили к началу следующего десятилетия

Один из крупнейших в мире автопроизводителей Daimler заявил о заключении партнёрского соглашения с компанией Bosch с целью создания полностью самоуправляемых автомобилей. Готовые автономные автомобили планируется вывести на городские дороги «к началу следующего десятилетия».

В рамках партнёрства Daimler-Bosch планируется совместными усилиями разработать автомобили, соответствующие классификации SAE Level 4 (высокий уровень автономности для большинства ситуаций) и SAE Level 5 (полная автономность, не требующая участия водителя). Компании сосредоточат усилия на создании необходимых программного обеспечения и алгоритмов, которые обеспечат безопасное и предсказуемое самостоятельное управление.

В рамках данной инициативы планируется создавать самоуправляемые автомобили общего пользования для определённых участков городов. Например, пользователь сможет вызвать такой автомобиль при помощи приложения, доехать до пункта назначения без водителя и оставить автомобиль, который затем отправится к следующему клиенту. Такой сервис позволит снизить трафик в городах и повысить уровень доступности поездок для тех людей, которые не могут управлять автомобилем или не имеют водительского удостоверения.

Источник: techcrunch