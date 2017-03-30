Daimler ускоряет разработку электромобилей и теперь планирует 10 новых моделей к 2022 году, а не к 2025 году

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler AG, куда входит Mercedes-Benz, был явно консервативен, когда осенью прошлого года говорил о намерении выпустить не менее шести моделей электромобилей. На этой неделе автопроизводитель объявил об ускорении программы разработки электромобилей. Теперь говорится о 10 новых электромобилей, которые будут выпущены к 2022 году. Первоначально планировалось выпустить те же 10 электромобилей, но к 2025 году. Для воплощения этих планов в реальность компания выделит инвестиций на сумму €10 млрд.

По словам председателя наблюдательного совета Daimler Манфреда Бишофа, компания хочет перевернуть автомобильный рынок, что подразумевает необходимость боле агрессивной стратегии.

Какова же реальная причина, заставившая автомобильной гиганта ускориться. Официально об этом не говорят, но есть несколько очевидных стимулов. Во-первых, это конкуренция. Mercedes-Benz чувствует серьезное давление, причем не только со стороны американской Tesla, но и со стороны своих немецких «коллег по цеху». То есть, осторожничать в данном случае не вариант совсем, ибо можно оказаться там, где Kodak, Nokia и остальные компании, перегревшиеся в лучах славы. Если же откинуть рыночные факторы, есть другой беспокоящий производителя вопрос – растущие масштабы скандалов, связанных с выбросами CO 2 , и растущее давление со стороны правительств разных стран, направленное на сокращение объемов выбросов. К слову, в прошлом году Mercedes-Benz впервые за девять лет не смогла сократить вредные выбросы своих машин – показатель среднего уровня выброса углекислого газа на километр по итогам 2016 года составил 123 г, как в 2015 году.

Источник: engadget, Bloomberg и Daimler