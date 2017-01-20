Дальномерная полнокадровая камера Leica M10 получила ряд улучшений и ценник $6495, но она не умеет снимать видео

Компания Leica выпустила новую беззеркальную дальномерную камеру M10, которая выполнена в стиле классических плёночных фотоаппаратов. В устройстве используются новый полнокадровый 24-мегапиксельный CMOS сенсор и графический процессор Leica Maestro II.

В камере Leica M10 имеется ряд улучшений по сравнению с предыдущими моделями. Так, на 30% увеличено поле зрения, увеличение видоискателя повышено до 0.73X, расширен диапазон регулировки видоискателя для пользователей, носящих очки. Имеется возможность установки внешнего электронного видоискателя Leica Visoflex EVF. Вместе с тем, новинка может похвастаться лучшим динамическим диапазоном, более высокой скоростью срабатывания затвора (выдержка изменяется в диапазоне от 1/4000 секунды до 8 секунд) и расширенным диапазоном светочувствительности (от ISO 100 до ISO 50000).

Также сообщается, что новая модель получила более простые органы управления, включающие три кнопки возле дисплея. Переработано меню управления, в него добавлен раздел избранных настроек для быстрого доступа к ним. Кроме того, Leica M10 стала первой камерой в серии, получившей встроенный модуль беспроводной связи Wi-Fi. Он позволяет передавать снимки на смартфон или управлять съёмкой со смартфона через фирменное приложение Leica M-App. Съёмка видео не предусмотрена. Устройство имеет размеры 139×39×80 мм и массу 660 г.

Новая камера Leica M10 уже доступна для заказа по цене $6495.

Источник: Engadget