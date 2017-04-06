DARPA завершила испытания уменьшенной копии электросамолета с вертикальными взлетом и посадкой

Экспериментальный самолет XV-24А LightningStrike производства DARPA, главной особенностью которого называется способность вертикально садиться и взлетать, стал еще на один шаг ближе к воплощению в реальность.

Сообщается, что демонстрационная версия беспилотника, выполненная в масштабе 1:5, успешно завершила финальную серию испытаний.

Отметим, что масса экспериментального аппарата составляет 147 килограммов, из которых 54,4 кг приходится на литий-ионные аккумуляторы. Прототип способен находиться в воздухе не более пяти минут и развивает скорость до 85 км\ч. Полет, а также вертикальные взлет и посадку, обеспечивают 24 мощных вентилятора: 18 из них расположены непосредственно в крыльях, а остальные шесть — в переднем «оперении».

После обработки полученных в ходе испытаний данных в ведомстве планируют перейти к сборке полномасштабного прототипа. Ожидается, что он совершит первый полет в 2018 году.

Очевидно, что полномасштабный образец не идет ни в какое сравнение с тестовым экземпляром: его вес составит уже около около 5,5 тонн, а размах крыльев — 18,5 метров. По предварительным расчетам, XV-24A сможет развивать скорость до 741 км/ч. Масса полезной нагрузки при этом составит 40% от максимальной взлетной массы. Кроме этого, новый беспилотник не будет зависеть от качества взлетно-посадочных площадок.

Напоследок отметим, что конструкция самолетов с вертикальными взлетом и посадкой хороша тем, что позволяет летательным аппаратам зависать в воздухе, словно вертолеты, и при этом летать по-самолетному, развивая скорость, в два раза большую, чем у большинства «винтокрылов».

Источник: Engadget