Дата-центры в первую очередь: Intel будет использовать новые технологии производства для серверных процессоров, а не для компьютеров

Компания Intel всю свою историю ставила во главе угла производство микропроцессоров для компьютеров. Но с замедлением роста рынка ПК, в Intel прогнозируют, что этот бизнес через 5 лет будет приносить компании меньше всего денег. Во время презентации на «Дне инвесторов» в прошлый четверг, компания показала, что в 2016 году «доступный рынок» (Total addressable market, ТAM) для её процессоров мог бы принести примерно $30 млрд, по сравнению с $65 млрд от дата-центров. При этом использование термина «доступный рынок» означает, что для достижения таких показателей Intel должен был полностью владеть этими рынками, а этого никогда не будет. Но по данному слайду хорошо видно, на какие сегменты рынка теперь будет ориентироваться Intel:

Как видно, приоритет будет отдан серверным процессорам и технологиям для дата-центров, энергонезависимой памяти, а также модемам для мобильных устройств. Новый вектор развития Intel уже выливается изменение приоритетов на производстве. Ранее, при появлении новых технологий они в первую очередь внедрялись на линиях по производству процессоров для ПК, но теперь, согласно Диане Брайант, вице-президенту и генеральному менеджеру Intel Data Center Group, теперь они зарезервированы для Xeon и других чипов для дата-центров.

Таким образом, переход на 10 нанометровый, а также 7 нанометровый технологический процесс начнётся с серверных процессоров, в то время как восьмое поколение процессоров Intel для ПК продолжит использовать 14 нм техпроцесс.

Источник: PCWorld