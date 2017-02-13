Дата-центры в первую очередь: Intel будет использовать новые технологии производства для серверных процессоров, а не для компьютеров
Компания Intel всю свою историю ставила во главе угла производство микропроцессоров для компьютеров. Но с замедлением роста рынка ПК, в Intel прогнозируют, что этот бизнес через 5 лет будет приносить компании меньше всего денег. Во время презентации на «Дне инвесторов» в прошлый четверг, компания показала, что в 2016 году «доступный рынок» (Total addressable market, ТAM) для её процессоров мог бы принести примерно $30 млрд, по сравнению с $65 млрд от дата-центров. При этом использование термина «доступный рынок» означает, что для достижения таких показателей Intel должен был полностью владеть этими рынками, а этого никогда не будет. Но по данному слайду хорошо видно, на какие сегменты рынка теперь будет ориентироваться Intel:
Как видно, приоритет будет отдан серверным процессорам и технологиям для дата-центров, энергонезависимой памяти, а также модемам для мобильных устройств. Новый вектор развития Intel уже выливается изменение приоритетов на производстве. Ранее, при появлении новых технологий они в первую очередь внедрялись на линиях по производству процессоров для ПК, но теперь, согласно Диане Брайант, вице-президенту и генеральному менеджеру Intel Data Center Group, теперь они зарезервированы для Xeon и других чипов для дата-центров.
Таким образом, переход на 10 нанометровый, а также 7 нанометровый технологический процесс начнётся с серверных процессоров, в то время как восьмое поколение процессоров Intel для ПК продолжит использовать 14 нм техпроцесс.
Источник: PCWorld
- По данным аналитической компании IDC, поставки персональных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций в 2016 году составили 260 млн штук, что на 5,7% меньше, чем 2015 году. Таким образом, рынок традиционных компьютеров падает уже второй год подряд. Впрочем, результаты 4 квартала 2016 года обнадёживают аналитиков, так как падение продаж замедлилось, и они составили 70,2 млн штук, что на 1,5% меньше, чем годом ранее.
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- В 2016 году компания Intel начала масштабную реструктуризацию, целью которой стала переориентация на растущие бизнесы дата-центров, а также интернета вещей. К середине 2017 года Intel планировал уволить около 12 тыс сотрудников, что составляет около 11% всего персонала компании.