Даже после отзывной кампании смартфон Samsung Galaxy Note7 ещё долго оставался самым популярным на рынке

Уже несколько месяцев прошло с тех пор, как компания Samsung отозвала с рынка смартфон Galaxy Note7, столкнувшийся с проблемой перегрева аккумуляторов. Тем не менее, по данным аналитической компании Apteligent, ещё около двух месяцев эта модель по популярности среди пользователей обходила флагманские устройства других производителей, которые также были выпущены во втором полугодии.

Так, до середины ноября у Samsung Galaxy Note7 насчитывалось больше пользователей, чем у смартфона Sony Xperia XZ. Приблизительно в конце ноября и начале декабря смартфоны Google Pixel обоих модификаций и OnePlus 3T смогли привлечь внимание такого же количества пользователей, как уходящий Galaxy Note7. С переменным успехом идёт соперничество у модели Moto Z. Что же касается таких устройств как LG V20 и HTC Bolt то их результатам даже сейчас всё ещё далеко до нынешних показателей Galaxy Note7.

При этом следует отметить, что в отчёте на текущий момент фигурирует лишь менее 10% всех проданных смартфонов Galaxy Note7. Более 90% этих устройств уже выведены с рынка в рамках программы отзыва, инициированной компанией Samsung.

Источник: gsmarena