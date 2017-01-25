Dell анонсировала несколько новых ноутбуков для школьников и студентов

Компания Dell подготовила к выпуску несколько новых трансформируемых ноутбуков на базе операционных систем Windows 10 и Chrome OS. Эти новинки ориентированы на применение школьниками и студентами.

Модель Latitude 11 Convertible с Windows 10 содержит процессор Intel Core седьмого поколения (доступны чипы Pentium и Celeron). В то же время устройство Chromebook 11 Convertible основано на процессоре Intel Core шестого поколения (используются только чипы Celeron). Новинки могут использоваться в традиционном режиме ноутбука, планшета или тента. Дизайн этих ноутбуков предусматривает защиту от ударом, а клавиатура защищена от пролития жидкости.

Также были выпущены обновлённые версии 11- и 13-дюймовых ноутбуков Latitude и Chromebook. Они получили более тонкие корпуса, минималистский внешний вид, защиту от ударов, падений, разлития жидкости. Вместе с тем, конфигурации теперь включают расширенный выбор процессоров. Обновлённые ноутбуки серии Inspiron получили процессоры Intel Core седьмого поколения: Pentium и Celeron для Inspiron 11 и Core i5 для Inspiron 13.

Все указанные новые ноутбуки для школьников поступят в продажу 7 февраля, но их рекомендованные цены пока не сообщаются.

Источник: Engadget