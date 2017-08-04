Dell анонсировала рабочие станции Precision нового поколения и рабочее пространство Dell Canvas для графических задач

Компания Dell подготовила к выпуску новое поколение стационарных рабочих станций Dell Precision и объявила об официальной доступности Dell Canvas. Во время проведения мероприятия SIGGRAPH 2017 были продемонстрированы новые рабочие станции Dell Precision 5820 Tower, Precision 7820 Tower, Precision 7920 Tower и Precision 7920 Rack. Новинки предназначены для применения в профессиональной среде создателями цифрового контента (включая виртуальную реальность), архитекторами, дизайнерами и др.

Три новые рабочие станции Dell Precision получили обновленный корпус и обеспечивают своим пользователям высокую производительность. Так, модель Dell Precision 5820 Tower может содержать процессор Intel Xeon вплоть до 10-ядерного решения, до 256 ГБ оперативной памяти в 4-канальной конфигурации, до двух профессиональных видеокарт Radeon Pro или NVIDIA Quadro с суммарным энергопотреблением до 600 Вт. Также конфигурация позволяет устанавливать большое количество накопителей, как SSD, так и HDD.

Устройство Precision 7820 Tower предлагает ещё более высокую производительность. В данном случае поддерживается возможность установки до двух процессоров Intel Xeon с количеством ядер до 28 штук для каждого чипа, а максимальный объём ОЗУ в 6-канальной конфигурации может достигать 384 ГБ. Также предлагаются видеокарты Radeon Pro или NVIDIA Quadro в различных вариантах – до двух устройств суммарным энергопотреблением 500 Вт. Дисковая подсистема предлагает широкие возможности конфигурирования накопителей, включая HDD и SSD с различными интерфейсами подключения и различных форм-факторов.

Версии Precision 7920 Tower и Precision 7920 Rack отличаются исполнением. В первом случае это настольный системный блок, во втором – система для серверной стойки. Конфигурации при этом схожи и могут включать до двух процессоров Intel Xeon с количеством ядер до 28 штук для каждого чипа и до 1,5 ТБ оперативной памяти в 6-канальной конфигурации. Поддерживается возможность установки до трёх видеокарт Radeon Pro или NVIDIA Quadro суммарным энергопотреблением до 750 Вт (Precision 7920 Tower) или до 900 Вт (Precision 7920 Rack). Как отмечает производитель, Dell Precision 7920 Rack подходит для удаленных сотрудников.

Dell Canvas – это новое рабочее пространство, специально разработанное для работы в цифровой среде. Оно оснащено 27-дюймовым сенсорным QHD экраном, который размещен горизонтально на столе и используется для управления ОС или работы с прикладным ПО. Canvas также поддерживает работу с цифровым пером.

Рабочие станции Dell Precision 5820, 7820, 7920 towers и 7920 Rack будут доступны с октября 2017 года, рабочее пространство Dell Canvas – с конца августа 2017. Цены новинок пока не сообщаются.