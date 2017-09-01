Dell и Alienware представляют обновлённые игровые системы Inspiron 15 7000 Gaming, Inspiron Gaming и Alienware Aurora

Компания Dell совместно со своим дочерним подразделением Alienware подготовили к выставкам IFA 2017 и PAX West несколько новых игровых компьютерных систем: обновленные ноутбук Inspiron 15 7000 Gaming, настольный ПК Inspiron Gaming и Alienware Aurora.

Новый игровой ноутбук Inspiron 15 7000 Gaming оснащён 15,6-дюймовым дисплеем IPS дисплеем с антибликовым покрытием. Матрица может иметь разрешение Full HD или 4K UHD. Также сообщается о наличии 4-ядерного процессора Intel Core 7-го поколения и до 32 ГБ оперативной памяти. Дисковая подсистема может включать гибридный накопитель ёмкостью 1 ТБ, твердотельный накопитель ёмкостью до 256 ГБ или комбинированное хранилище SSD + HDD. В устройстве используется дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060. Для охлаждения компонентов системы служат вентиляторы двойного действия. Сообщается, что новые 2×2 антенны Wi-Fi гарантируют быструю работу беспроводной сети, в то время как программное обеспечение SmartByte приоритизирует игровой и видеоконтент. Новая батарея заряжается на 80% в течение часа, а многоцелевой порт Thunderbolt 3 соединяет несколько устройств (включая поддержку до двух дисплеев 4K) с ноутбуком, обеспечивая скорость передачи до 40 Гбит/с. Также в наличии имеется сканер отпечатков пальцев для входа в систему через Windows Hello. Цена игрового ноутбука Dell Inspiron 15 7000 Gaming с Full HD дисплеем стартует с отметки $999, а версия 4К – от $1449, в Украине модель будет доступна уже этой осенью.

Настольный игровой компьютер Inspiron Gaming Desktop оборудован одним из многоядерных процессоров AMD Ryzen и дискретной видеокартой AMD или NVIDIA. При желании система может комплектоваться двумя графическими адаптерами. Компьютер позиционируется в качестве решения для запуска проектов виртуальной реальности. Дисковая подсистема может быть представлена жёстким диском большой ёмкости или двумя накопителями SSD + HDD. Игровой компьютер Inspiron Gaming Desktop поступит в продажу по цене стартовой конфигурации от $599, цена версии Ready for VR стартует с отметки $999. В Украине новинка появится в продаже этой осенью.

Alienware Aurora позиционируется в качестве высокопроизводительного игрового компьютера с новой флагманской графической картой Radeon RX Vega 64. Отмечается, что Alienware является первым OEM-производителем, предлагающим новую видеокарту AMD Radeon. Система включает процессор Intel Core i7 седьмого поколения, до 64 ГБ оперативной памяти, подсистему хранения данных на основе SSD ёмкостью до 1 ТБ и HDD ёмкостью до 2 ТБ. Цена Alienware Aurora стартует с отметки $1549,99.