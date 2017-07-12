Dell Latitude 7000 (7285) – первый в мире мобильный компьютер «2-в-1» с поддержкой беспроводной зарядки

Компания Dell выпустила новую линейку трансформирующихся ноутбуков Latitude 2-в-1. Новинки оснащены процессорами Intel Core vPro седьмого поколения и предлагают функцию шифрования для защиты данных пользователя.

12,3-дюймовый Latitude 7000 (7285) 2-в-1 – это мобильный компьютер «2-в-1» со съемной клавиатурой, который можно использовать как ноутбук, а можно и как планшет, в зависимости от поставленных задач. Первое что стоит выделить — это первый лэптоп с поддержкой беспроводной зарядки.

Разрешение сенсорного дисплея составляет 2880×1920 точек. Конфигурация может включать процессор Core i5 или i7, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 128, 256 или 512 ГБ.

Еще компания представила 12,5-дюймовый Latitude 5000 (5289) 2-в-1 – трансформер с шарнирами, поворачивающимся на 360 градусов, способный работать без подзарядки до 17 часов. В данном случае на выбор пользователей предлагаются конфигурации с процессорами Core i3, i5 или i7, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 128, 256 или 512 ГБ.

В августе Dell планирует представить еще одну модель – 13-дюймовый Latitude 7000 (7389) 2-в-1. От Latitude 5000 (5289) он будет отличаться только размерами дисплея. Причём, в данном случае заявлена поддержка цифрового пера Dell Active Pen, чувствительного к силе нажатия. Покрытие Corning Gorilla Glass обеспечит защиту от внешних воздействий.

Новые Latitude 2-в-1 серии 5000 и 7000 оснащены набором функций безопасности, включая ControlVault (изолированную аутентификацию учетных данных), сертификации FIPS 140-2 третьего уровня, ТРМ 2.0 (140-2 второго уровня) и инструменты управления Dell Client Command. Эти встроенные функции безопасности можно дополнить решениями Dell Data Security Solutions, включая такие, как Dell Endpoint Security Suite Enterprise — для шифрования данных, расширенную защиту от угроз в одном пакете; а также Dell Data Guardian — для шифрования данных и мониторинга ситуации внутри и снаружи сети.

12,5-дюймовый трансформируемый ноутбук Latitude 5000 2-в-1 (5289) уже доступен на сайте производителя по цене от $969. 12,3-дюймовый планшет Latitude 7000 2-in-1 (7285) предлагается по цене от $1200 за клавиатуру Wireless Charging Keyboard и коврик Wireless Charging Mat придется отдать дополнительные $550. Итоге в сумме выходит $1750.