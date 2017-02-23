Dell начнёт использовать в производстве пластик, собранный на побережьях

Компания Dell заявила о своём намерении начать использовать океанический пластик в промышленных масштабах. Причём, Dell первой в отрасли реализует такую инициативу.

С 30 апреля в рамках пилотного проекта упаковка для нового ноутбука Dell XPS 13 будет изготавливаться из сырья, состав которого на четверть состоит из пластика, собранного на побережье океана. Соответствующая программа по сбору и переработке океанического пластика была запущена в марте 2016 года.

Цепочка работы с океаническим пластиком включает несколько этапов: на первом — партнеры Dell собирают пластик на побережьях. На втором – океанический пластик обрабатывается, очищается, и смешивается с HDPE-пластиком, составляющим 75% от состава упаковки. На третьем – переработанный материал прессуется в упаковки и отправляется на пункты доставки клиентам. Переработанный пластик будет маркироваться символикой HDPE, использующейся для обозначения полиэтилена высокой плотности.

Отмечается, что ежегодно в мировой океан попадает около 8 млн тонн пластикового мусора, и эти объемы растут: только за 2015 год они выросли на 7%. В 2017 году планируется собрать более 70 тонн пластика, предотвратив его попадание в океан.

К 2020 году в рамках программы «Наследие» компания Dell намерена довести долю океанического пластика в составе упаковки до 100%.