Dell оснастила ноутбуки Inspiron и XPS 13 новыми процессорами Intel Kaby Lake

Компания Dell обновила несколько своих ноутбуков, интегрировав в них новые процессоры Intel Core восьмого поколения, также известные под кодовым названием Kaby Lake.

В модели XPS 13 теперь на выбор пользователей предлагаются один из 4-ядерных чипов Intel: Core i5 с базовой частотой 1,6 ГГц (автоматический разгон до 3,4 ГГц) и Core i7 с базовой частотой 1,8 ГГц (автоматический разгон до 4,0 ГГц). Причём, версия Dell XPS 13 с Core i7 появится в продаже 12 сентября, а модель с Core i5 – лишь в октябре. Цены обновлённых модификаций пока не уточняются. Конфигурация с нынешним процессором Core i7 седьмого поколения продаётся по цене $1349,99. Уровень цен на новинку должен быть сопоставимым. Помимо перехода на новые процессоры, прочие технические характеристики ноутбука Dell XPS 13 не изменились.

Также была обновлена линейка ноутбуков Inspiron, включая 13-дюймовое гибридное устройство Inspiron 5000, 13- и 15-дюймовые гибридные Inspiron 7000 и стандартный Inspiron 7000. Все они также получили новые процессоры Intel Core восьмого поколения. При этом стартовые цены их конфигураций остались неизменными – от $799 до $949. Дополнительно отмечается, что для гибридной версии Inspiron 5000 добавлена опциональная поддержка стилуса. Кроме того, модель Inspiron 7000 получила цветовое исполнение корпуса розовое золото. Все обновлённые модели серии Inspiron поступят в продажу с 3 октября.

Источник: The Verge