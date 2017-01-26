Dell подготовила к выпуску 86-дюймовый сенсорный монитор

Компания Dell анонсировала выпуск крупного монитора 4K Interactive Touch Monitor. Эта новинка выполнена в виде моделей с диагональю экрана 55 и 86 дюймов. Устройство ориентировано на применение в сферах бизнеса и образования.

Монитор является сенсорным и способен распознавать до 20 прикосновений одновременно. Также он поддерживает возможность использования стилуса. Разрешение изображения обеих моделей составляет 4K (3840×2160). Устройство не содержит встроенного компьютера, как в случае Microsoft Surface Hub. Однако задняя панель содержит выемку, в которую можно установить компьютер Dell OptiPlex Micro. Также на задней панели расположены различные интерфейсы подключения.

55-дюймовая модель Dell 4K Interactive Touch Monitor (C5518QT) поступит в продажу по цене $5 тыс., а 86-дюймовая версия — $11 тыс. Продажи начнутся 30 марта.

Источник: The Verge