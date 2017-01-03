Dell показала на CES 2017 27-дюймовый монитор S2718D Ultrathin Monitor с тонкими рамками дисплея

Компания Dell привезла на выставку CES 2017 монитор с диагональю дисплея 27 дюймов, получивший название S2718D Ultrathin Monitor. На фоне похожих моделей устройство выделяется тонкими рамками вокруг экрана, а также поддержкой технологии HDR.

В S2718D Ultrathin Monitor используется матрица IPS с разрешением 2560х1440 точек с временем отклика 6 мс (от серого к серому), частотой развёртки 60 Гц, максимальной яркостью 400 кд/м2 и контрастностью 1000:1. Кроме этого, как заявляет производитель, монитор обеспечивает 99% охват цветового пространства sRGB и угол обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали.

Для подключения S2718D Ultrathin Monitor к компьютеру можно использовать порт HDMI, а также USB Type-C с поддержкой Power Delivery до 45 Вт. Последнее особенно понравится владельцам новых ноутбуков с зарядкой через USB-C. Кроме этого, на корпусе монитора есть два порта USB 3.0 и 3,5 мм аудиовыход.

По предварительной информации, в продажу Dell S2718D Ultrathin Monitor поступит в марте, ориентировочная цена монитора в США составит $700.