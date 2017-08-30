Dell представила два 34-дюймовых игровых монитора Alienware с поддержкой NVIDIA G-Sync, один из которых получил вогнутую панель разрешением 4K

К выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Dell приурочила анонс двух новых игровых мониторов Alienware. Оба они используют широкоформатные экраны диагональю 34 дюйма с соотношением сторон 21:9 и поддерживают технологию адаптивной кадровой синхронизации NVIDIA G-Sync. Еще одна родовая особенность моделей — абсурдность в названии: старшая модель называется «A W 3 4 1 8 D W», а младшая – «A W 3 4 1 8 H W». Чем именно руководствовался производитель, давая имена этим устройствам, можно только гадать. Впрочем, наверняка не все авторы последуют данной рекомендации и будут писать названия моделей с пробелами.

Между собой новинки отличаются панелями и несколькими другими параметрами. Говоря конкретнее, стоящая ступенькой выше модель A W 3 4 1 8 D W AW3418DW (такой вариант написания явно привычнее и приятнее глазу) построена на базе вогнутой жидкокристаллической панели разрешением 3440х1440 пикселей. Радиус кривизны равен 1900 мм. Время реакции пикселя заявлено равным 4 мс, частота обновления экрана — 120 Гц. Младшая модель получила обычную плоскую панель более низкого разрешения – 2560х1080 пикселей. Зато частота обновления экрана у нее достигает 160 Гц. К слову, у обоих частота обновления повышена, потому что, очевидно, теперь и мониторы поддаются разгону.

Обе модели выделяются настраиваемой светодиодной подсветкой на задней панели с разделением на четыре зоны.

Продажи старшой модели начинаются с сегодняшнего дня, ее цена – $1500. Младшая оценивается в $1199 и поступит в продажу позже в этом году.

Источник: The Verge