Dell представила обновлённый 17-дюймовый гибридный ноутбук Inspiron 7000

Помимо перевода линейки ноутбуков Inspiron на новые процессоры Kaby Lake, компания Dell также выпустила и новую модель в рамках данной линейки. Как отмечает производитель, Inspiron 7000 является первым 17-дюймовым гибридным устройством на рынке. Оно может использоваться в качестве ноутбука или планшета.

Данная модель оснащена 17-дюймовым сенсорным IPS дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек. В системе могут использоваться новые процессоры Intel Core восьмого поколения: Core i7 или i5. Кроме того, конфигурация может включать до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью до 512 ГБ или жёсткий диск ёмкостью до 1 ТБ. В качестве опции предлагается дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ памяти GDDR5. Также сообщается о наличии двух портов USB Type-C, порта USB 2.0, слота для карты памяти SD. Батарея обеспечивает до 11 часов автономной работы. Устройство имеет массу 3 кг. В стандартной поставке ноутбук поддерживает возможность использования цифрового пера и распознавания лица пользователя при помощи Windows Hello.

Цена гибридного 17-дюймового ноутбука Dell Inspiron 7000 начинается с отметки $950. Новинка поступит в продажу с 3 октября.

Источник: Engadget