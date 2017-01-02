Dell работает над трансформируемым 13-дюймовым ноутбуком XPS

Компания Dell намерена выпустить гибридную версию ноутбука XPS 13, которую при необходимости можно будет трансформировать в планшет.

К сожалению, пока что нет никаких сведений о технических характеристиках такого трансформируемого ноутбука. Известно лишь, что диагональ дисплея этого устройства составит 13 дюймов. При этом дисплей будет иметь минимальные боковые грани и займёт почти всю поверхность соответствующей панели.

Предполагается, что трансформируемый ноутбук Dell XPS 13 будет демонстрироваться во время проведения выставки потребительской электроники CES 2017, которая стартует уже завтра. Тогда будут оглашены подробные технические характеристики новинки и, вероятно, сроки начала продаж и цена.

Источник: The Verge