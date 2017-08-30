Dell создала защищённый планшет Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet с ОС Windows 7

Компания Dell подготовила к выпуску защищённый планшет Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet, который выполнен в прочном корпусе.

Новинка оснащена сенсорным 11,6-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением. Конфигурация может включать процессор Intel шестого или седьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью от 128 ГБ до 1 ТБ. Также доступна возможность использования до двух отдельных батарей ёмкостью 34 Втч. Устройство содержит разъёмы RS-232, USB Type-C, USB 3.0. Новая модель сохранила такие же размеры, как и устройство предыдущего поколения, но при этом стала значительно легче – 1,28 кг против 1,6 кг.

Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Windows 7. Предполагается, что эта модель будет использоваться в рабочих окружениях (например, в правоохранительных органах, строительстве, промышленности), где всё ещё активно применяется устаревшее оборудование. Однако в случае необходимости имеется возможность перехода на Windows 10 или заказа с Windows 10 без даунгрейда до Windows 7.

Новый защищённый планшет Dell Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet уже доступен в продаже по цене от $1899. В дополнение к нему можно докупить защищённые аксессуары: док-станцию, обложку с клавиатурой, зарядное устройство, ремень, ручку, дополнительный модуль ввода-вывода.

Источник: The Verge