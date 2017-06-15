Dell UltraSharp 38 Curved Monitor (U3818DW) — большой и изогнутый монитор универсального предназначения стоимостью $1500

За последнее время на рынок вышло немало сверхширокоформатных мониторов, но компания Dell лидирует в этом сегменте с самого момента его зарождения, хотя LG уже подобралась достаточно близко. И вот сейчас в линейке сверхширокоформатных мониторов Dell произошло очередное пополнение в виде модели UltraSharp 38 Curved Monitor (U3818DW). Это огромный изогнутый монитор, в котором установлена вогнутая панель типа IPS размером 37,5 дюйма и разрешением 3840х1600 пикселей (WQHD). Он откалиброван в заводских условиях и охватывает 99% цветового пространства sRGB.

Продукт адресован, в первую очередь, профессионалам по работе с 3D- и CAD-приложениями, сотрудником финансовых учреждений, научным сотрудникам, архитекторам и другим специалистам. Функции «картинка в картинке» (PiP) и «картинка к картинке» (PbP) позволят получать изображение одновременно из двух источников. Кроме того, встроенный коммутатор KVM позволяет быстро переключать один комплект из монитора, клавиатуры и мыши между двумя ПК. Также можно отметить ПО Dell Display Manager для гибкой настройки монитора и функцию Dell Easy Arrange для упорядочивания нескольких приложений на рабочем столе.

Также известно об оснащении монитора портом USB-C с поддерживаемой мощностью нагрузки до 100 Вт, что позволит обходится одним кабелем для передачи видео, звука и питания при подключении ноутбука к монитору, и двух встроенных громкоговорителей мощностью 9 Вт.

Стоит Dell UltraSharp 38 Curved Monitor (U3818DW) недешево – $1499, старт продаж намечен на 23 июня.

Источник: Dell