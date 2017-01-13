Deloitte: в 2017 году будет продано более 300 млн смартфонов с ИИ, количество устройств с биометрическими средствами защиты превысит 1 млрд, а кибератаки станут более масштабными

Международная компания «Делойт» опубликовала ежегодный прогноз развития технологий, медиа и телекоммуникаций в 2017 году. В числе основных мировых трендов — искусственный интеллект на многочисленных устройствах, рост расходов корпораций на IT-услуги и считывание биометрических данных в различных сферах.

По данным исследования, одним из наиболее весомых в 2017 году станет влияние технологии машинного обучения: только в течение этого года будет продано более 300 млн смартфонов, оборудованных этой функцией. Распространение технологии будет способствовать разработке навигации в закрытых помещениях, классификации изображений, развития дополненной реальности, распознавания речи и перевода даже при отсутствии связи.

Со временем, говорится в исследовании, машинное обучение неизбежно будет применяться в десятках миллионов беспилотных летательных аппаратов, легковых автомобилях, устройствах виртуальной или дополненной реальности, в медицинском оборудовании, в приборах, подключенных к Интернету вещей, а также во множестве неизвестных до сих пор технологиях. Это коренным образом изменит взаимодействие человека и технологий во всех отраслях экономики и позитивно скажется на безопасности человека.

Другой инновацией, что будет способствовать безопасности человека, являются технологии автоматического аварийного торможения (AEB). По оценке международной сети «Делойт», к 2022 году только в США внедрение таких систем будет способствовать снижению количества смертей в автомобильных авариях на 6 тыс. случаев (на 16% по сравнению с 2017 годом). В отчете говорится, что распространение, доступность и высокая эффективность технологий автоматического аварийного торможения может даже замедлить выпуск беспилотных автомобилей.

К концу 2018 года общие расходы на ІТ-сервисы – обслуживание в дата-центрах, расходы на програмное обеспечение и IT-поддержку – вырастут с $361 млрд в 2016 году до почти $550 млрд, что составляет около трети всех ИТ-расходов (35%). Стоимость ИТ-сервисов позволяет избежать значительных капитальных затрат и обеспечивает прогнозируемые расходы на основе фактического использования, которое легко масштабируется в зависимости от потребностей бизнеса.

Кибератаки вступают в «эру терабита». В 2017 году распределенные кибератаки по типу «отказ в обслуживании» (DDoS) участятся, станут более масштабными и их станет сложнее нейтрализовать. Ожидается, что средний масштаб атак в месяц превысит один терабит/секунду, их общее количество превысит 10 млн, а средняя мощность атаки составит 1,25-1,5 гигабита в секунду (Гбит/сек). Рост угрозы DDoS-атак связан с увеличением количества устройств, подключенных к Интернету вещей, доступностью вирусных технологий в Интернете, с помощью которых даже относительно неопытные хакеры могут использовать незащищенные устройства Интернета вещей для осуществления атак и увеличения их мощности.

Численность устройств, оборудованных биометрическими средствами защиты, достигла миллиарда. В начале 2017 количество устройств с функцией биометрического считывателя отпечатков пальцев впервые может превысить один миллиард, а использование отдельного активного сенсора достичь в среднем 30 раз в день. Эта функция будет способствовать поискам и появлению новых возможностей для использования технологии считывания отпечатков пальцев и других биометрических параметров для оперативной и надежной идентификации личности.

Продажи планшетов достигли пика. В 2017 году продажи планшетов могут составить менее 165 млн единиц и снизиться примерно на 10% по сравнению с 182 млн планшетов, проданных в 2016 году. Это свидетельствует, что пик спроса на эти устройства остался позади. Хотя показатели по странам различаются, спрос со стороны потребителей на телевизоры, смартфоны и компьютеры остается значительно выше.

Объем продаж виниловых дисков приближается к миллиарду долларов. Поразительное возрождение виниловых дисков в 2017 году продолжится, а выручка от продаж всех видов винила впервые в этом тысячелетии составит около одного миллиарда долларов. Вследствие роста в течение семи лет подряд продажи «винила» в 2017 году скорее всего будут измеряться двузначными цифрами и составят примерно 6% от прогнозируемой совокупной выручки в сегменте музыкальной продукции в 2017 году, то есть около $15 млрд.

Цифровая навигация переориентируется в закрытые помещения. В 2022 году менее четверти от совокупного применения высокоточной цифровой навигации человеком и машинами частично или полностью придутся на помещения, хотя в 2017 году этот показатель даже не достиг 5%. Способность устанавливать местоположение людей и предметов внутри помещений окажет революционное воздействие на общество и благоприятно отразится на отраслях, где работают вертикально интегрированные компании, повлияв на работу госорганов, бизнеса и поведение потребителей.

«Уже 16 лет специалисты компании «Делойт» готовят ежегодный прогноз в сфере технологий, медиа и телекоммуникаций, стремясь заглянуть в будущее. С годами точность наших прогнозов растет и сегодня превысила 80%. Именно поэтому исследования стало признанным ориентиром при разработке стратегий развития для некоторых бизнесов во всем мире», – отметил Владимир Юмашев, лидер группы по предоставлению консультационных услуг клиентам сектора телекоммуникаций, медиа и технологий (ТМТ) в Украине и Беларуси.

Ожидается, что в 2017 году будут сделаны важнейшие шаги в направлении развертывания сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Обновления сетей четвертого поколения (4G), а также ограниченное применение первых сетей 5G предоставят пользователям и операторам высокую скорость, меньшую задержку сигнала и возможность поддержки низковольтных и низкоскоростных устройств Интернета вещей и датчиков.

Хотя объем выручки от телевизионной рекламы в 2017 году ожидается на уровне 2016 года, отсутствие изменений в этом случае является положительным сигналом для отрасли, которую слишком часто объявляют на грани упадка. Благодаря высоким показателям ежедневного просмотра ТВ и невысокой привлекательности потокового телевидения по сравнению с обычным ТВ для некоторых категорий рекламодателей расходы на телевизионную рекламу останутся на прежнем уровне.

Полный текст исследования «Прогноз развития международной отрасли высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ на 2017 год» доступен по следующей ссылке.

Источник: Deloitte