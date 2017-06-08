День энергетических реформ в Украине: Президент подписал Закон «О рынке электрической энергии», а Рада приняла закон «О Фонде энергоэффективности»

Во время посещения Трипильской ТЭС Петр Порошенко подписал Закон «О рынке электрической энергии», принятый Верховной Радой 13 апреля 2017 года. Данный закон был разработан совместно с европейским Энергетическим Сообществом, одобрен ЕС и США, а также поддержан мировыми антикоррупционных организациями.

«Закон является судьбоносным, антикоррупционным. Не будет больше никто устанавливать цену на электроэнергию, уголь, соотношение — то, что на определенном этапе было оправдано в виде формулы, — отменяем. И рынок, прозрачный и эффективный, будет определять цену, и будет побеждать тот, кто наиболее эффективно работает», — подчеркнул Петр Порошенко.

По словам президента, в данный момент проходит кропотливая работа о введении норм и технологий, определенных Законом. В частности правительство совместно с Нацкомиссией сформируют план мероприятий по имплементации закона, после чего все планы мероприятий по реформированию энергетической отрасли будут вынесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и Национального совета реформ.

Он отметил, что в Украине создается модель рынка, по которой работают страны Европейского Союза. В частности, документ предусматривает введение бирж электроэнергии. Одна из главных целей закона — вхождение Украины в общую энергетическую систему Европейского Союза.

«Первое, он полностью соответствует европейским стандартам и аналогам. Второе, этот Закон вводит конкурентный рынок, конкуренцию на рынке, и это делает конкурентной не только энергетическую отрасль — кто дешевле произвел, тот первый продал, но и делает конкурентной украинскую промышленность и экономику. В третьих, он прозрачный — создает действенный предохранитель проявлениям коррупции на рынке электроэнергии». — отметил президент Украины.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина ждала реформы в энергетической отрасли более 20 лет и, наконец, они сдвинулись с места. В частности, за последние три года была обеспечена энергетическая безопасность государства и диверсификация источников энергоснабжения

Особо важна диверсификация поставок газа, поскольку в 2014 году почти 100% газа, который потребляла Украина, был российским. И только три года назад были приняты меры, благодаря которым в 2016 и 2017 годах Украина не потребляла российский газ.

Также уменьшается доля России и в поставках ядерного топлива — если на начало 2014 года она составляла 100%, то в 2016-м — уже 55%. На 2017 год поставлена задача сократить ее до 45%, остальное количество ядерного топлива Украина будет получать от других партнеров, включая американский «Westinghouse».

Отметим, что сегодня также был принят во втором чтении закон №5598 «О Фонде энергоэффективности», за него проголосовали 278 народных депутатов.

«Этот вопрос предоставления технических и финансовых инструментов для поддержки внедрения энергоэффективности в Украине, особенно в жилом секторе. Это даст возможность сэкономить при расходах наших украинских семей на модернизацию жилых домов до 50%. Это дает возможность снять барьеры от внешней поддержки и финансирования энергоэффективности в стране», — отметил Вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, выступая в Верховной Раде.

Он также отметил, что Фонд энергоэффективности — это реальный инструмент уменьшения давления коммунальных тарифов на украинские семьи и обеспечение энергонезависимости государства. По словам министра, Европейский Союз подтвердил свою готовность поддерживать финансово наполнение Фонда энергоэффективности.

Также Геннадий Зубко призвал народных депутатов как можно скорее принять еще три важных закона, необходимых для внедрения реформы энергоэффективности: «О жилищно-коммунальных услугах» (№1581-д), который устанавливает четкие правила взаимоотношений между потребителями и поставщиками услуг; «О коммерческом учете коммунальных услуг» (№4901), который вводит обязательную установку счетчиков, что позволит платить только за потребленные услуги, а не за ремонт труб и потери в сетях: «Об энергетической эффективности зданий» (№4941-д), который устанавливает «энергетическую справедливость» в доме за счет проведения независимой диагностики, получения унифицированного сертификата дома и разработки плана реновации.

Источники: Президент Украины, ВРУ