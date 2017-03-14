«Денег нет». Смартфона YotaPhone 3, вероятнее всего, не будет
Смартфон YotaPhone 3 должен был выйти еще в первом квартале 2016 года, но с тех пор был несколько переносов. На календаре уже 14 марта 2017 года, а третьей версии YotaPhone все нет и нет. Вполне возможно, что ее и не будет вовсе. В интервью «России-24» Сергей Чемезов, возглавляющий «Ростех», которому принадлежит блокирующий пакет акций Yota Devices, рассказал, что третий YotaPhone не был запущен в производство из-за того, что китайский акционер не выделил необходимые для этого средства. Иными словами, денег нет, но (вы и так все поняли).
«Сегодня, к сожалению, китайцы не очень активно дальше идут, хотя Yota Devices уже создала третью версию YotaPhone, но средств пока мы не нашли, и наш основной акционер, китайский, пока на это средств не выделяет», — сказал Чемезов.
Чемезов отметил, что пока неизвестно, что будет дальше с YotaPhone. Однако он надеется «уговорить» China Baoli Technology и рассчитывает, что третья модель YotaPhone все же увидит свет.
Источник: meduza
- Yota Devices, дочерняя компания Yota, была создана в 2011 году. В конце 2013 года компания выпустила на рынок YotaPhone — первый в мире смартфон с двумя экранами, один из которых сделан на базе электронных чернил. В декабре 2014 года в продажу поступил смартфон следующего поколения YotaPhone 2.
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- В октябре 2015 года китайский инвестиционный холдинг REX Global Entertainment приобрел 30% акций Yota Devices за $64 млн, хотя изначально говорилось о покупке 64,9% акций производителя YotaPhone. «Ростех» владеет пакетом акций Yota Devices в 25,1%.
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- В прошлом смартфону YotaPhone 3 приписывали дисплей с тактильной обратной связью, сдвоенную фронтальную камеру и возможность подзарядки от солнечного света.