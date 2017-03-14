«Денег нет». Смартфона YotaPhone 3, вероятнее всего, не будет

Смартфон YotaPhone 3 должен был выйти еще в первом квартале 2016 года, но с тех пор был несколько переносов. На календаре уже 14 марта 2017 года, а третьей версии YotaPhone все нет и нет. Вполне возможно, что ее и не будет вовсе. В интервью «России-24» Сергей Чемезов, возглавляющий «Ростех», которому принадлежит блокирующий пакет акций Yota Devices, рассказал, что третий YotaPhone не был запущен в производство из-за того, что китайский акционер не выделил необходимые для этого средства. Иными словами, денег нет, но (вы и так все поняли).

«Сегодня, к сожалению, китайцы не очень активно дальше идут, хотя Yota Devices уже создала третью версию YotaPhone, но средств пока мы не нашли, и наш основной акционер, китайский, пока на это средств не выделяет», — сказал Чемезов.

Чемезов отметил, что пока неизвестно, что будет дальше с YotaPhone. Однако он надеется «уговорить» China Baoli Technology и рассчитывает, что третья модель YotaPhone все же увидит свет.

Источник: meduza