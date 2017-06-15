Depositphotos запускает бесплатный графический онлайн-редактор Crello

Украинская компания Depositphotos выложила в открытый доступ первую версию своего бесплатного графического редактора под названием Crello. Это веб-сервис, с помощью которого можно готовить рекламные и промо-материалы без особых дизайнерских навыков, используя готовые бесплатные шаблоны, фоны, логотипы и т.д. Программа работает через веб-интерфейс, чтобы ей пользоваться, нужно зарегистрироваться или авторизоваться через Facebook или учётную запись Google.

По словам разработчиков, сейчас в Crello можно создавать графику в 29 готовых форматах: посты в социальные сети, материалы для рассылок, страниц бренда и событий в Facebook, открытки, постеры, флаеры, подарочные сертификаты, баннеры для рекламы в интернете.

Сейчас в сервисе доступно около 6 тыс. бесплатных шаблонов и 10 тыс. элементов дизайна (иконок, рамок, логотипов и т.д.). Но в компании планируют собирать отзывы пользователей о том, какие еще стандартные шаблоны им нужны. Если понадобятся шаблоны для постов в Nimses или этикеток для крафтового пива — их добавят.

В Crello можно сохранять изображения и элементы дизайна в собственном профиле, а затем использовать неограниченное число раз. Но можно добавлять и свои изображения и шрифты. Изображения можно обрабатывать с помощью фильтров и других визуальных эффектов, менять фон, редактировать то, что получается.

Основные функции приложения — бесплатные, в компании планируют зарабатывать на продаже дополнительного контента: элементов дизайна и стоковых фото. Стоимость каждого файла не будет превышать $0,99, после покупки их можно использовать неограниченно.

Источник: AIN