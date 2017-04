Depositphotos запускает в Киеве студию-коворкинг для фотографов на 2500 кв. м

Компания Depositphotos запускает проект Lightfield. По словам представителей компании, это крупнейшая фотостудия в Украине и в Восточной Европе. Более крупные студии есть только у Amazon в Лондоне и у IKEA в шведском Элмхулте. Студия Lightfield занимает площадь в 2500 квадратных метров, расположена в Киеве, по ул. Полевая, 21, в районе станции метро «Политехнический институт».

В Depositphotos говорят, что целью запуска такого проекта является формирование профессионального сообщества.

«Наша задача — создать место силы, где будут собираться лучшие фотографы разных поколений, обмениваться знаниями, опытом, идеями, создавать групповые проекты», — говорит Игорь Калюжный, CEO Depositphotos.

Это пространство будет работать и как студия, и как что-то вроде коворкинга для фотографов. По словам Игоря, в Lightfield может прийти любой фотограф, чтобы работать — достаточно оплатить аренду. В студии может работать и стартап, чья деятельность связана с фотографией.

В компании говорят, что в Lightfield нет коворкинга в привычном понимании, но есть условия для работы фотографов. На месте можно брать в аренду оборудование: камеры Canon и Nikon, источники света Broncolor и т.д.

«Если будет запрос, то мы рассмотрим такую возможность: у нас есть свободные столы, компьютеры, быстрый интернет, кухня, душ. Lightfield сегодня работает и выглядит так, как, на наш взгляд, должен быть устроен коворкинг для фотографов», — говорит Игорь.

В команде Lightfield — специалисты по кастингу, гримеры, стилисты, продюсеры, команда пост-продакшена и креативный отдел, но руководит всем процессом съемки сам фотограф.

Стоимость аренды студии вместе со студийным светом — 400 грн/час. Это цена для студийной площадки или площадки с готовыми декорациями. Для съемок доступны 14 студийных зон, тематические интерьеры.

В Lightfield также будут проводиться школы и мастер-классы для фотографов, еще с февраля здесь идут занятия фотошколы, которую курирует журнал Bird in Flight. Скоро запустится двухдневный мастер-класс украинского фотографа Саши Маслова, который снимает для The New York Times, The Guardian, Esquire и др. Также планируются курсы по фотожурналистике, коммерческой фотографии и еще несколько других.

Студия располагается в отремонтированных фабричных цехах.

«Мы за полгода фактически полностью реконструировали два цеха мебельной фабрики, чтобы создать там фотостудию: проложили заново все коммуникации, стелили пол, перепланировали помещения, создавали на месте десятки металлоконструкций», — рассказывает Игорь.

Lightfield также будет работать как фотопродакшн: участвовать в тендерах, выполнять заказы агентств и компаний.

Компания не привлекала инвестиций под этот проект, создавала его на собственные средства, всего собирается инвестировать в студию около 150 млн грн. В компании ожидают, что проект выйдет в ноль уже к середине лета следующего года.

Источник: AIN