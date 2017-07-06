Desktopography — уникальный проектор, создающий дополненную реальность на любых поверхностях

Инженеры Университета Карнеги-Меллон (США) разработали необычный проектор Desktopography, выгодно выделяющийся на фоне конкурирующих решений. Если большинству подобных устройств нужна плоская и пустая поверхность, не заставленная множеством предметов, то Desktopography бардак не страшен. Система способна самостоятельно определять свободное пространство и проецировать окна программ на него. Более того, если на проекцию что-то поставить, например, кружку с кофе, система тут же переместит изображение на ближайшее свободное место.

Интересно, что устройство (состоящее, к слову, из собственно проектора и камеры глубины) не только проецирует окна программ на рабочий стол, тем самым «расширяя» экран компьютера, но и позволяет взаимодействовать с проецируемыми элементами при помощи жестов: перемещать изображение по столу, масштабировать его, выбирать нужную программу, а также «прикреплять» проекцию к физическим объектам, после чего она начинает «следовать» за передвижениями предмета.

При этом особое внимание разработчики уделили эргономике Desktopography. Чтобы его можно было легко использовать в квартире или офисе, исследователи встроили в него ламповый цоколь. Благодаря этому, а также компактным размерам, гаджет не нужно специально закреплять на потолке, достаточно лишь вкрутить его в обычный патрон настольной лампы или люстры.

За обработку данных с камеры глубины и корректировку изображения отвечает программа, которую необходимо запустить на компьютере пользователя. Сообщается, что ПО позволяет выводить изображение не только на плоские поверхности, а даже на одеяло.

На сегодняшний день устройство подключается к ПК с помощью проводов, но разработчики обещают в будущем реализовать и беспроводную связь. Кроме этого, инженеры намерены сделать гаджет компактнее и решить проблему теплоотдачи. Также сложностью является точное функционирование камеры: пока что она не всегда может определить, что пальцы касаются поверхности, но со временем это обещают исправить.

Таким образом, говорят исследователи, чтобы доработать устройство и вывести его на рынок, им потребуется еще около пяти лет. Вместе с тем, они считают Desktopography весьма перспективным решением — по их мнению, система привнесет дополненную реальность в повседневную жизнь, позволив работать с несколькими программами одновременно, не прибегая к использованию дополнительных мониторов.

Источник: N+1