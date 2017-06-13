Destiny 2: свежие трейлеры, релиз раньше срока, доступ к бета-тесту и эксклюзивный контент для PlayStation 4

Во время проведения выставки E3 студия Bungie поделилась некоторыми дополнительными сведениями об игре Destiny 2, которая сейчас находится на финальном этапе разработки.

Так, был показан новый трейлер, проливающий свет на одного из главных антагонистов игры – Доминуса Гаула. Он является лидером Красного Легиона, который напал на последний город человечества и лишил Стражей их способностей. Потому им теперь предстоит всё начинать с самого начала. В трейлере не показаны какие-либо активные действия со стороны Доминуса Гаула, а лишь демонстрируется его разговор с беспомощным противником. Зато показаны некоторые батальные сцены с другими персонажами.

Также разработчики рассказали о новых сроках релиза игры. Причём, игроков ожидает приятный сюрприз. Destiny 2 выйдет на 2 дня раньше, чем планировалось изначально – 6 сентября, а не 8 числа. Но лишь для игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One. На платформе ПК игра появится лишь 24 октября. За дополнительное ожидание игроки будут вознаграждены некоторыми дополнительными возможностями. В частности, компьютерная версия Destiny 2 получит поддержку разрешения 4K, мониторов с соотношением сторон 21:9, текстового чата, а максимальная частота кадров не будет ограничена. Кроме того, игроки смогут детально настраивать качество графики и угол обзора.

Вместе с тем, для владельцев игровых консолей PlayStation 4 предусмотрено наличие эксклюзивного контента. Речь идёт о специфическом ударе Lake of Shadows, эксклюзивных наборах брони, корабле City Apex, карте Retribution для PvP сражений, экзотической снайперской винтовке Borealis. На других платформах все эти дополнительные плюшки станут доступными не ранее осени 2018 года.

Наконец, разработчики рассказали о сроках начала бета-теста игры Destiny 2. Владельцы игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One смогут протестировать игру на протяжении 2,5 дней – с 21 по 24 июля. Игроки, оформившие предзаказ, смогут присоединиться к тестированию на несколько дней раньше – 18 июля на PlayStation 4 и 19 июля на Xbox One. Бета-тест для игроков на платформе ПК состоится в августе, но точная дата пока не называется.

Источник: The Verge 1, 2, 3