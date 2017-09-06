Detroit Electric объявил о планах выпустить сразу три серийных электромобиля в ближайшие три года

Британский производитель электромобилей Detroit Electric, который на данный момент выпускает всего одну модель SP:01 на базе Lotus Elise стоимостью 170-200 тыс. евро (кстати, ее обзор выходил на нашем сайте), объявил о намерении выпустить на рынок в ближайшие три года сразу три новых электромобиля и в доказательство своих слов представил скетч с силуэтами будущих новинок.

Глава компании сообщил, что это будут седан, кроссовер и спорткар. В 2019 году публике представят седан, за ним последует кроссовер, при этом обе модели будут основаны на одной платформе, над разработкой которой Detroit Electric трудится в данный момент. Спорткар появится на рынке в последнюю очередь.

Отметим, что компании Detroit Electric удалось привлечь под данный проект $1,8 млрд от группы китайских инвесторов, средства пойдут не только на разработку коммерческих версий трех будущих моделей, но и на расширение R&D-центра в Лемингтон-Спа (Великобритания) — будет нанято порядка 150-200 новых инженеров — и мощностей по сборке электромобилей в Китае.

Напомним, что впервые бренд Detroit Electric появился 110 лет назад — еще в 1907 году, что не помешало компании уже тогда выпускать электромобили. Новая компания воскресила бренд в 2008 году, решив также сосредоточиться на выпуске электромобилей, возглавил ее Альберт Лэм, бывший исполнительный директор и глава группы разработки бренда Lotus Cars.

Источник: Detroit Electric