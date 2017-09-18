DeviceAtlas: Samsung Galaxy S7 и Snapdragon 410 стали наиболее распространёнными смартфоном и чипом среди Android-устройств

В одном из последних отчётов DeviceAtlas содержатся сведения о наиболее распространённых характеристиках смартфонов, используемых в настоящее время. В частности, речь идёт о долях рынка, занимаемых конкретными чипсетами, графическими решениями, оперативной памятью различных объёмов, дисплеями различных размеров и др. Данные получены благодаря анализу трафика «десятков тысяч сайтов», в основном, на протяжении второго квартала 2017 года. Остановимся на наиболее интересных фактах.

Не оказалась сюрпризом информация о том, что компания Qualcomm оказалась производителем процессоров, которые чаще всего встречаются в составе Android-смартфонов – около 30%. При этом самым распространённым процессором оказалась модель Qualcomm Snapdragon 410. На втором месте среди производителей чипов оказалась компания Samsung с показателем около 10% доли рынка, её SoC Exynos 7420 также оказалась достаточно широко распространённой.

Правда, в различных странах ситуация может сильно отличаться. Например, в Нигерии доминируют смартфоны на базе чипов MediaTek, а процессор Snapdragon 410 не входит в пятёрку лидеров в таких странах как США и Великобритания, где доминируют продукты Apple. Так, процессоры Apple заняли первые 3 строчки среди всех смартфонов в США, далее расположились чипы Qualcomm Snapdragon 820 и Samsung Exynos 7420. А в Великобритании процессоры Apple заняли 4 верхние из 5 позиций с ПОТ 5 чипом среди всех смартфонов, лишь на пятой строчке оказался чипсет Samsung Exynos 7420.

Несмотря на то, что в новых смартфонах производители стараются установить достаточно большой объём оперативной памяти, наиболее широко на рынке распространены модели с 1 и 2 ГБ ОЗУ. При этом отмечается, что устройства с 512 МБ оперативной памяти «всё ещё очень распространены». Существенное влияние на средние показатели объёма установленной оперативной памяти также оказали смартфоны Apple, в которых, как правило, объём ОЗУ меньше, чем в моделях среднего и топового сегмента других производителей. Аналогичное влияние на результаты оказывают и старые модели Samsung, которые всё ещё широко распространены. Потому объём ОЗУ в смартфонах на уровне 1 и 2 ГБ является наиболее распространённым на текущий момент. Хотя в некоторых регионах (Австралия, Швеция, США) достаточно популярными оказались модели с 4 ГБ и более ОЗУ.

Интересные данные касаются доли операционных систем. Например, отчёты IDC демонстрируют доминирование ОС Android с показателем более 80% активных устройств. Но DeviceAtlas заверяет, что превосходство Android над iOS является не столь большим. По данным рассматриваемого отчёта, на долю Android приходится около 60% всех смартфонов (при анализе веб-трафика). Кроме того, в некоторых регионах iOS даже опережает Android. Например, в США, Великобритании и Японии доля Android составляет 40% и меньше.

Наконец, наиболее широко распространённым Android-смартфоном в мире, по данным DeviceAtlas, является Samsung Galaxy S7 (с учётом модификации S7 Edge).

Ознакомиться с полным отчётом можно по следующему адресу.

Источник: androidheadlines