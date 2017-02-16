Диагональ основной части дисплея iPhone 8 составит 5,15 дюйма при общем размере 5,8 дюйма, оставшуюся часть займут виртуальные кнопки

Хорошо известный аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо продолжает делиться своими соображениями насчет грядущего смартфона Apple iPhone 8 с дисплеем OLED. Очередная порция его раздумий затрагивает сразу несколько моментов.

Итак, аналитик утверждает, что в новом iPhone 8 с большой вероятностью не будет кнопки Home и сканера отпечатков пальцев Touch ID. Отказ от вышеупомянутых элементов обусловлен новым дизайном с дисплеем на всю фронтальную панель и виртуальными кнопками, но об этом мы уже слышали, так что здесь ничего нового нет. Общая диагональ экрана составит 5,8 дюйма, разрешение – 2800х1242 пикселя. При этом «полезная» площадь дисплея будет гораздо меньшей. В заметке аналитика говорится о 5,15 дюйма при разрешении 2436х1125 пикселей. Оставшаяся часть экрана будет занята этими самыми виртуальными кнопками снизу. А вот эти данные – новые. Более наглядное представление о вышесказанном дает изображение выше.

По мнению аналитика, нынешнюю дактилоскопическую идентификацию с помощью датчика, встроенного в кнопку Home, в будущем юбилейном iPhone заменят «другие биометрические технологии». Какие именно, Мин-Чи Куо не говорит. В данном контексте можно напомнить о недавно выданном Apple патенте № 9 570 002 на экран со встроенным сканером отпечатков пальцев. С учетом других схожих разработок Apple вероятность использования в iPhone 8 дактилоскопического датчика, интегрированного в экран, существенно возрастает.

Также утверждается, что безрамочный дизайн позволит iPhone 8 при большей диагонали дисплея сохранить те же размеры корпуса, что у нынешней модели с дисплеем диагональю 4,7 дюйма.

Аналитик подтверждает предыдущие сведения о том, что вместе с iPhone 8 выйдут обновленные модели iPhone 7s и iPhone 7s Plus с ЖК-дисплеями диагональю 4,7 и 5,5 дюйма. В то же время Мин-Чи Куо уверен, что именно модель iPhone 8, невзирая на достаточно высокую цену в $1000+, будет пользоваться наивысшим спросом. Аналитик прогнозирует, что к концу этого года будет продано 100 млн смартфонов iPhone, из которых 60 млн составят новые iPhone 8.

Источник: MacRumors