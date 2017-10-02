«Димерська СЕС-1» стала самой мощной солнечной электростанцией в Киевской области, к 2018 году ее мощность будет увеличена до 50 МВт

В последнее время солнечные и ветряные электростанции в Украине растут как грибы после дождя. Одновременно все больше компании из различных стран заявляют о своих намерениях инвестировать немалые суммы в развитие альтернативной энергетики в Украине (1, 2, 3). С одной стороны, это не может не радовать, но с другой, с учетом мировых тенденций и плавного снижения цен на солнечную энергию, механизм с «зелеными» тарифами пора кардинально менять, а то уж слишком велика становится нагрузка на бюджет. Между тем, на прошлой неделе (26 сентября) в Украине заработала еще одна солнечная электростанция. Речь об объекте «Димерська СЕС-1» в деревне Великая Дымерка. Мощность станции составляет 6 МВт, что делает ее самой мощной станцией в Киевской области.

Как сообщает сайт КГГА, «Димерська СЕС-1» – дебютный проект возобновляемой энергетики, реализованный в Украине компанией UDP Renewables. Напомним, как мы писали на прошлой неделе, UDP Renewables планирует инвестировать в альтернативную энергетику Украины $300 млн и построив новые солнечные и ветровые станции общей мощностью 300 МВт к 2022 году.

Всего на Дымерской СЭС площадью 13 га установлены 22200 солнечных модулей. Как можно понять из названия, пока что построена и запущена только первая очередь. Всего же планирует четыре очереди. Следующие три будут построены к 2018 году, после чего мощность станции достигнет 50 МВт, составив 5% мощности типичного блока атомной электростанции.

Кроме того, параллельно UDP Renewables занимается подготовкой аналогичных проектов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Источник: КГГА