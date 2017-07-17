Disney и Lenovo подготовили шлем дополненной реальности и контроллер в виде светового меча для проектов по вселенной Star Wars

Компания Disney анонсировала создание платформы дополненной реальности, которая позволит реализовать игры из вселенной Star Wars.

Для этого потребуется использовать два устройства. Первым из них является шлем дополненной реальности, который разработан в сотрудничестве с Lenovo. Он подключается к смартфону пользователя, на котором и выполняется воспроизведение контента. Уже подготовлено несколько приложений, раскрывающих возможности платформы. Одним из них являются голографические шахматы из вселенной Star Wars. Игра позволят разместить на шахматной доске (или другой поверхности) анимированных монстров. Также была показана игра с элементами наземной битвы, где фигурки повстанцев сражались с имперским шагающим танком AT-AT. Вторым устройством является световой меч. Пока что о нём известно крайне мало. Его можно будет использовать в проектах дополненной реальности совместно со шлемом в сражениях с виртуальными противниками. Приложения дополненной реальности для нового шлема и контроллера будут объединены в рамках бренда Jedi Challenges.

Пока что не разглашается информация о том, когда на рынок поступит новый продукт дополненной реальности. Более подробные сведения будут представлены на протяжении нескольких месяцев.

Источник: Engadget, The Verge