DisplayMate: у Samsung Galaxy S8 лучший из дисплеев среди всех смартфонов
Ресурс DisplayMate, специализирующийся на тестировании дисплеев (определении точности цветопередачи и других параметров), признал, что у Samsung Galaxy S8 лучший дисплей среди всех доступных на рынке смартфонов.
По результатам проведённых тестов специалисты DisplayMate присвоили дисплею смартфона Samsung Galaxy S8 наивысший балл A+. При этом отмечается, что устройство способно обеспечивать пиковую яркость изображения 1020 нит, что существенно превышает возможности самых ярких из когда-либо протестированных дисплеев. Также новый экран отлично справляется с отображением HDR, и Galaxy S8 стал первым смартфоном, получившим сертификацию UHD Alliance для отображения видео Mobile HDR Premium. Это означает, что смартфон способен воспроизводить видео с той же цветовой гаммой и точностью цветопередачи, что и некоторые HDR-телевизоры, которые появились только на выставке CES 2016.
Полное описание всех результатов осуществлённых тестов доступно на сайте DisplayMate.
Источник: gsmarena
- Смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus были представлены 29 марта. Устройства получили 5,8- и 6,2-дюймовые дисплеи с закругленными краями, которые занимают почти всю лицевую поверхность. Также аппараты содержат процессоры Snapdragon 835 и Samsung Exynos, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Особенностями флагманов Samsung 2017 года являются отказ от аппаратных кнопок на лицевой панели, использование сканера радужной оболочки глаза и специальной кнопки для вызова виртуального ассистента Bixby.
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- Цена смартфона Samsung Galaxy S8 в Украине начинается с отметки 24999 грн.