DisplayMate: у Samsung Galaxy S8 лучший из дисплеев среди всех смартфонов

Ресурс DisplayMate, специализирующийся на тестировании дисплеев (определении точности цветопередачи и других параметров), признал, что у Samsung Galaxy S8 лучший дисплей среди всех доступных на рынке смартфонов.

По результатам проведённых тестов специалисты DisplayMate присвоили дисплею смартфона Samsung Galaxy S8 наивысший балл A+. При этом отмечается, что устройство способно обеспечивать пиковую яркость изображения 1020 нит, что существенно превышает возможности самых ярких из когда-либо протестированных дисплеев. Также новый экран отлично справляется с отображением HDR, и Galaxy S8 стал первым смартфоном, получившим сертификацию UHD Alliance для отображения видео Mobile HDR Premium. Это означает, что смартфон способен воспроизводить видео с той же цветовой гаммой и точностью цветопередачи, что и некоторые HDR-телевизоры, которые появились только на выставке CES 2016.

Полное описание всех результатов осуществлённых тестов доступно на сайте DisplayMate.

Источник: gsmarena