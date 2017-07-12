Дистрибутив Ubuntu стал доступным в Windows Store для Windows 10

Во время проведения конференции для разработчиков Build 2017 представители корпорации Microsoft заявили, что Ubuntu появится в Windows Store. И вот теперь один из наиболее популярных дистрибутивов Linux стал доступным для загрузки в магазине приложений.

Ubuntu запускается в песочнице внутри самой операционной системы Windows 10. При этом обеспечивается общий доступ к файлам и аппаратному обеспечению совместно с Windows 10. Аналогичным образом работают и другие дистрибутивы Linux, доступные в Windows Store: SUSE Linux и Fedora.

Для установки Ubuntu первоначально необходимо внести некоторые изменения в настройки компьютера. Для этого нужно запустить «Панель управления», найти раздел «Программы и компоненты», выбрать пункт «Включение или отключение компонентов Windows» и установить галочку напротив пункта «Подсистема Windows для Linux». После этого потребуется перезагрузить компьютер.

Источник: The Verge