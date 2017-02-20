Дизайн Samsung Galaxy S8 подтвержден фирменным ПО Secure Folder

Сегодня в сети появился APK-файл фирменного ПО Samsung Secure Folder для смартфонов Galaxy S7. Данное приложение дебютировало вместе со смартфоном Galaxy Note7 и, как можно догадаться из названия, предлагало повышенную биометрическую защиту для хранящихся на устройстве файлов. Само приложение в данном случае вторично. Нам же интересно содержащееся в нем схематическое изображение грядущего флагманского смартфона Galaxy S8.

Как видим, дизайн, который демонстрирует нам данное изображение, полностью согласуется с тем, что мы уже видели на более ранних снимках и изображениях. А конкретнее – огромный дисплей во всю лицевую панель с минимальными рамками сверху и отсутствие аппаратной кнопки Home. И хотя было уже множество утечек, указывающих на упомянутые изменения, это первый случай, когда источником изображения выступает, по сути, сама Samsung.

Это изображение также недвусмысленно указывает, что эта некогда эксклюзивная для Galaxy Note7 функциональность, будет доступна не только для Galaxy S7, но и для Galaxy S8. Как известно, предварительный анонс Samsung Galaxy S8 ожидается на грядущей выставке MWC 2017 в конце месяца, но окончательно новинка будет представлена в марте, а продажи начнутся спустя месяц в апреле.

Источник: SamMobile