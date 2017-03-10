Дизайнер воссоздал внешний вид смартфона Apple iPhone 8. Вышло очень реалистично!

Графический дизайнер Бенджамин Гескин (@VenyaGeskin1), руководствуясь множеством имеющихся на сегодняшний день догадок и утечек, специально для ресурса iDropNews создал серию концептуальных изображений смартфона Apple iPhone 8. Надо сказать, что художник постарался на славу — это, пожалуй, наиболее реалистичные изображения юбилейного смартфона Apple. Еще раз отметим, что изображения эти – просто любительская фантазия на тему того, как может выглядеть смартфон iPhone 8. То есть, они не являются официальными и нет никакой гарантии, что iPhone 8/iPhone X/iPhone Edition (или как бы он в конце концов не назывался) будет именно таким, как показано на изображениях ниже. Хотя сами изображения в точности согласуются с последними данными об устройстве.

Всего художник нарисовал на компьютере шесть изображений, демонстрирующих практически полностью безрамочный смартфон с простирающимся от края до края дисплеем. Экран смартфона загнут на оба боковых края. В данном случае можно говорить об условном отсутствии боковых рамок и наличии очень тонких рамок сверху и снизу. На «лбу» смартфона располагается фронтальная камера и разговорный динамик. Также есть небольшой «подбородок» снизу для размещения других необходимых компонентов.

Изобразил дизайнер и приписываемую iPhone 8 функциональную область с виртуальными кнопками, которая является своеобразным аналогом панели Touch Bar на новых MacBook Pro. Предполагается, что эта функциональная область «съест» часть экрана снизу и возьмет на себя ряд функций. В числе прочего она будет играть роль кнопки Home со встроенным сканером отпечатков пальцев.

P.S. И хотя визуализации получились довольно-таки неплохими, определенное сходство с Samsung Galaxy S8 здесь явно прослеживается. Вполне возможно, что огромный поток утечек, связанных с грядущими флагманами южнокорейской компании, все же повлиял на автора этих изображений.

Источник: iDropNews