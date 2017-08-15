DJI добавит в свои дроны локальный режим без интернет-доступа

Компания DJI является одним из самых популярных производителей дронов для частного и коммерческого использования. Кроме того, её продукция применяется и в оборонной сфере. Например, БПЛА производства DJI применяются в различных миссиях армии США. Однако около двух недель назад американская армия временно приостановила использование дронов DJI из-за опасений, что они могут быть уязвимыми к кибератакам.

В ответ на это компания DJI анонсировала выпуск обновлённой версии прошивки, в которой появится функция под названием «Режим локальных данных». Пилот сможет активировать такой режим, чтобы предотвратить возможность передачи данных, как на дрон, так и от него. При этом сохранится возможность получения видео на мобильное устройство, а также выполнения различных автономных функций. Но трансляция видео в режиме реального времени на Facebook и YouTube будет недоступной. Обновлённая версия прошивки с новым локальным режимом работы должна появиться на протяжении нескольких ближайших недель.

«Режим локальных данных позволит клиентам максимально эффективно использовать свои приложения для управления полетом DJI, предоставляя дополнительную уверенность в том, что критически важные данные не будут непреднамеренно передаваться через интернет», — заявил вице-президент DJI по политическим и юридическим вопросам Брендан Шульман. «DJI стремится защищать конфиденциальность фотографий, видеороликов и журналов полётов своих клиентов. Локальный режим обеспечит дополнительные гарантии для клиентов с повышенными требованиями к безопасности данных».

Пользователи могли и самостоятельно добиться похожего результата путём переведения мобильного устройства в «Режим полёта» на то время, когда они управляли работой дрона. Но в таком случае они могли пропустить важные сообщения.

Как отмечают в DJI, когда устройство подключено к интернету, на него и от него передаётся большое количество неопасной, но важной информации. Приложения управления полетами DJI регулярно обмениваются данными через интернет, чтобы убедиться, что дрон имеет наиболее актуальную информацию о локальных картах и геолокационных данных, последние версии приложений, достоверные данные о радиочастоте и другую информацию, которая повышает безопасность полетов и функциональность.

Таким образом, чтобы безопасно воспользоваться режимом локальных данных, предварительно нужно будет подключиться к интернету и проверить наличие обновлений для ПО и другой служебной информации. Вместе с тем, новый режим имеет некоторые ограничения использования.

«Функция локального режима передачи данных может быть недоступна в местах, где требуется или очень желательно подключение к интернету в соответствии с местными правилами или требованиями», — говорится в сообщении компании.

Источник: The Verge