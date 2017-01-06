DJI приобрела крупную долю в компании Hasselblad

В прошлом году DJI купила незначительную часть компании Hasselblad, а теперь, по данным осведомлённых источников, увеличила свою долю в ней и теперь является мажоритарным владельцем. Хотя о полном выкупе речь не идёт.

Напомним, компания Hasselblad была основана в 1941 году в Швеции и занимается изготовлением среднеформатных фотоаппаратов и фотографического оборудования. По мнению многих экспертов, её камеры являются одними из лучших на рынке (и достаточно дорогими). В 60-х годах прошлого века космическое агентство NASA использовало продукцию Hasselblad. DJI является частной китайской компанией, которая известна в качестве производителя дронов и видеооборудования.

Пока что не сообщаются какие-либо сведения об условиях сделки между DJI и Hasselblad и последующем развитии событий. DJI отказалась комментировать эту информацию и говорить о новых сферах сотрудничества с Hasselblad.

Источник: techcrunch