Для Киева приобрели первую многоярусную роторную парковку на 10 машин за 3,62 млн грн, ее установят на Крещатике
Власти Киева сделали очередное полезное (или «полезное»?) приобретение для города. Приобретением этим является многоярусная роторная парковка на 10 машин за 3,62 млн. О покупке на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Александр Пабат.
«Распространенные в Японии и ОАЭ, для Киева роторные парковки, скорее, экзотика. О функциональности, думаю, можно будет говорить после зимовки, поскольку специфика роторных двигателей подобных паркингов подразумевает их использование в теплом климате», — написал Пабат.
Согласно договору, доставить конструкцию роторной парковки должны по адресу Крещатик, 36 — к зданию КГГА.
Парковка рассчитана на десять машин класса SUV (длина — не более 5300 мм, ширина — не более 2200 мм, высота — не более 2000 мм) массой не более 2700 кг. Система оснащена функциями подогрева (зимой) и охлаждения (летом). Время парковки автомобиля – менее трех минут.
Срок эксплуатации – 15+ лет с гарантийным обслуживанием на 2 года. Общие размеры конструкции – 6,5х5,5 м.
По данным Prozorro, изначальная стоимость парковки составляла 3 660 000 гривен, но ООО «Парк Матик» предложило более выгодную цену. Таким образом, КГГА удалось сэкономить 37 тыс. гривен.
Всего в Киеве планируют установить шесть таких парковок. Ранее обещали, что первая будет установлена бесплатно поляками, но, как видим, «не так сталося, як гадалося»
Источник: autogeek