Для мобильных устройств Pixel и Nexus вышло обновление прошивки с ОС Android 7.1.2

Планшеты Pixel C первыми начали получать обновление прошивки с операционной системой Android 7.1.2 – всего через несколько недель после выпуска бета-версии ОС для тестеров.

Обновление принесло некоторые изменения в интерфейс Pixel C, и теперь он больше похож на интерфейс, применяемый в смартфонах Pixel. Обновлённый интерфейс получил такие же кнопки и сине-серое оформление, что и в смартфонах. Также добавлено меню многозадачности, которое позволяет пользователям выбирать и переключаться между восемью открытыми ранее приложениями. Обновление интерфейса делает более очевидной связь между планшетами Pixel C и смартфонами Pixel. В дополнение к изменениям в цветовом оформлении теперь на всех устройствах со словом Pixel в названии используются одинаковые навигационные кнопки и иконки приложений с закруглёнными углами. Кроме того, изменён способ доступа к установленным приложениям.

Вслед за Pixel C обновление Android 7.1.2 начало поступать на другие устройства. Помимо указанных выше новшеств эта версия ОС принесла ряд незначительных улучшений, включая исправления ошибок, оптимизацию скорости, улучшения для функций операторов связи, поддержку жестов для сканеров отпечатков пальцев. Обновление Android 7.1.2 доступно для устройств Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P и Nexus Player. Модели Nexus 6 и Nexus 9 достигли окончания срока поддержки и останутся на версии ОС Android 7.1.1.

Источник: The Verge, Androidcentral