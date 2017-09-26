Для обучения автопилота самоуправляемых автомобилей разработчики используют игру Euro Truck Simulator 2

Потому что испытания в реальной жизни могут привести к аварии и требуют разрешения властей.

Стартап Mars Auto из Южной Кореи занимается разработкой автопилота для самоуправляемых автомобилей. Его сотрудники придумали, как можно тестировать разрабатываемую технологию без риска для окружающих. Они тренируют искусственный интеллект в игре Euro Truck Simulator 2, которая позволяет игроку почувствовать себя дальнобойщиком, занимаясь доставкой грузов.

Авторы создали программу с открытым кодом, которая тренирует алгоритмы автопилота на основе видеоигры, и опубликовали подробности о тренировках для автопилота на GitHub. Грузовик учится следовать в полосе движения, соблюдать скоростной режим, объезжать препятствия и ориентироваться на местности. При этом автомобиль управляется с виртуальной копии джойстика, а данные о движении выводятся в специальной таблице. Разработчики выбрали Euro Truck Simulator 2, потому что намерены использовать автопилот в перевозках и транспортной логистике. Другие стартапы также использовали для обучения искусственного интеллекта игры в жанре автомобильных симуляторов, в частности, The Open Racing Simulator.

«Это всё равно не очень похоже на реальный мир. Это гоночная игра. Нам просто хотелось ​чего-то более реалистичного с точки зрения физики и симуляции окружающей среды», — заявил Гюри Им, сооснователь Mars Auto.

По словам разработчика, в будущем от симуляции в игре придётся отказаться, так как автопилот начнёт учитывать более сложные факторы: например радары или датчики движения. В Mars Auto хотели бы создать собственный проект, который бы учитывал всё необходимое.

Источник: tjournal