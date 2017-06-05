Для особо недогадливых провайдеров киберполиция создала инструкцию по блокировке запрещённых российских ресурсов без дополнительного оборудования
В прошлом месяце Президент Украины подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также всех сервисов «Яндекса». Многие провайдеры сразу же заявили о готовности выполнять требования указа Президента и блокировать запрещённые ресурсы. Но некоторым компаниям потребовались дополнительные объяснения.
Например, провайдер Wnet ожидал появления подзаконных актов с пояснениями, а Интернет-ассоциация Украины и вовсе заявила, что блокировка невозможна без $1 млрд и нескольких лет работ. Специально для таких неосведомлённых деятелей украинского интернет-сообщества Департамент киберполиции Национальной полиции Украины предоставил практические рекомендации, как заблокировать доступ к запрещённым веб-ресурсам без закупки специального технического оборудования.
Отмечается, что киберполиция разработала ряд рекомендаций для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. Так, сотрудники Департамента киберполиции отмечают такие методы блокировки, как блокировка по IP-адресам, с помощью DNS и по URL. Наиболее эффективным методом среди них работники полиции называют именно блокировку ресурсов с помощью блокировки IP-адреса. Более того, настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретения техники. Ознакомиться с подробными инструкциями по блокированию запрещённых российских ресурсов можно на официальном сайте киберполиции.
Киберполиция также обращает внимание пользователей, что в последнее время в сети активно распространяются специализированные браузеры, призванные облегчить обход блокировки запрещённых российских ресурсов. Их распространение сопровождается использованием приемов агрессивного маркетинга. Но, отмечают в киберполиции, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
«Они, под легендой предоставления возможности преодолеть ограничение доступа к заблокированным ресурсам, на самом деле получают полный доступ к операционной системе и персональным данным пользователя. В дальнейшем полученная злоумышленниками информация может использоваться ими по собственному усмотрению. Кроме того, они, таким образом, получат возможность использовать компьютеры пользователей в противоправных действиях», — отмечают в ведомстве.
Источник: Киберполиция
- 15 мая президент Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также всех сервисов «Яндекса». Кроме Mail.Ru Group и «Яндекса» в санкционный список и другие IT-компании, включая «Лаборатория Касперского», Dr.Web, ABBYY и «1С» (полный список). В тот же день ведущие операторы и интернет-провайдеры сообщили, что соответствующее работы для блокировки сайтов уже начались.
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- 17 мая Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали блокировать российские сайты, попавшие под санкции.
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- После новостей о блокировке российских сайтов украинцы начали массово интересоваться у Google, как при помощи VPN обойти блокировку тех или иных ресурсов.
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- Настолько массово, что в работе сервиса Opera VPN из-за наплыва начали проявляться неполадки, а затем компания-разработчик убрала мобильное приложение Opera VPN из украинских Google Play и App Store.
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- После начала блокировок многие пользователи начали миграцию в другие социальные сети и почтовые сервисы, а украинская аудитория рунета сократились более чем в 2 раза.