Для особо недогадливых провайдеров киберполиция создала инструкцию по блокировке запрещённых российских ресурсов без дополнительного оборудования

В прошлом месяце Президент Украины подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также всех сервисов «Яндекса». Многие провайдеры сразу же заявили о готовности выполнять требования указа Президента и блокировать запрещённые ресурсы. Но некоторым компаниям потребовались дополнительные объяснения.

Например, провайдер Wnet ожидал появления подзаконных актов с пояснениями, а Интернет-ассоциация Украины и вовсе заявила, что блокировка невозможна без $1 млрд и нескольких лет работ. Специально для таких неосведомлённых деятелей украинского интернет-сообщества Департамент киберполиции Национальной полиции Украины предоставил практические рекомендации, как заблокировать доступ к запрещённым веб-ресурсам без закупки специального технического оборудования.

Отмечается, что киберполиция разработала ряд рекомендаций для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. Так, сотрудники Департамента киберполиции отмечают такие методы блокировки, как блокировка по IP-адресам, с помощью DNS и по URL. Наиболее эффективным методом среди них работники полиции называют именно блокировку ресурсов с помощью блокировки IP-адреса. Более того, настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретения техники. Ознакомиться с подробными инструкциями по блокированию запрещённых российских ресурсов можно на официальном сайте киберполиции.

Киберполиция также обращает внимание пользователей, что в последнее время в сети активно распространяются специализированные браузеры, призванные облегчить обход блокировки запрещённых российских ресурсов. Их распространение сопровождается использованием приемов агрессивного маркетинга. Но, отмечают в киберполиции, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

«Они, под легендой предоставления возможности преодолеть ограничение доступа к заблокированным ресурсам, на самом деле получают полный доступ к операционной системе и персональным данным пользователя. В дальнейшем полученная злоумышленниками информация может использоваться ими по собственному усмотрению. Кроме того, они, таким образом, получат возможность использовать компьютеры пользователей в противоправных действиях», — отмечают в ведомстве.

Источник: Киберполиция